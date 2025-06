L'éternel Cristiano Ronaldo envoie le Portugal en finale

Cinq ans après son succès à Porto devant les Pays-Bas, le Portugal disputera ce dimanche une nouvelle finale de la Ligue des Nations. A Munich, il a renversé l’Allemagne pour déjouer bien des pronostics.

🇩🇪🆚🇵🇹 Cristiano Ronaldo puts Portugal into the final!#NationsLeague pic.twitter.com/TACSEobxZW — UEFA EURO (@UEFAEURO) June 4, 2025

Keystone-ATS Clara Francey

Les Portugais se sont imposés 2-1 malgré l’ouverture du score de Florian Wirtz à la 48e. Cinq minutes leur ont toutefois suffi pour renverser le cours de cette partie avec un exploit personnel de Francisco Conceiçao à la 63e et le 137e but en 220 sélections de Cristiano Ronaldo à la 68e. Transparent depuis le début du match, le capitaine (40 ans) a sauvé sa soirée sur un service magnifique de Nuno Mendes.

Comme l’an dernier à l’Euro lors de son élimination face à l’Espagne, la «Mannschaft» a dévoilé bien des limites. Les Allemands n’ont jamais témoigné de la maîtrise espérée pour concéder une défaite finalement très logique.

Métamorphosé par les introductions en seconde période de Francisco Conceiçao et de Vitinha, le Portugal sera opposé dimanche toujours à Munich au vainqueur du choc qui opposera jeudi l’Espagne et la France. Même si la marche sera un peu plus haute, un deuxième sacre en Ligue des Nations est à la portée d’une équipe qui regorge autant de talents individuels.