Football Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria

ATS

26.2.2026 - 12:10

Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi l'acquisition de 25% du club espagnol d'Almeria, actuellement en deuxième division. La star portugaise poursuit ainsi la diversification de ses investissements.

Cristiano Ronaldo a racheté 25% du club d'Almeria.
Keystone-SDA

26.02.2026, 13:16

Cette opération traduit l'"ambition» du joueur de «s'engager dans l'actionnariat des clubs de football professionnels», indique un communiqué qui ne précise pas les modalités financières de cette opération.

Cette prise de participation a été réalisée via sa nouvelle filiale d'investissements dédiée au sport, CR7 Sports Investments, récemment créée au sein de CR7 SA pour regrouper l'ensemble des ses actifs dans l'industrie sportive.

«Je me réjouis de travailler avec l'équipe dirigeante pour soutenir la prochaine phase de développement du club», s'est félicité le quintuple Ballon d'Or, cité dans le communiqué.

De son côté, le président saoudien du club, Mohamed Al Khereiji, s'est félicité de l'arrivée de l'ex-attaquant du Real Madrid, se réjouissant qu'il comprenne «le potentiel» du projet.

Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement à Al-Nassr en Arabie saoudite, prépare activement son avenir en élargissant son portefeuille d'investissements dans des secteurs où il est déjà présent comme l'hôtellerie, la santé, le bien-être et les médias.

Agé de 41 ans, l'attaquant portugais doit participer l'été prochain à sa sixième Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a déjà indiqué que le Mondial-2026 serait le dernier de sa carrière.

Une page va se tournerCristiano Ronaldo l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

