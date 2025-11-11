  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une page va se tourner CR7 l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

ATS

11.11.2025 - 12:58

Cristiano Ronaldo a déclaré mardi que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière. Ceci alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.

Keystone-SDA

11.11.2025, 12:58

11.11.2025, 14:25

Interrogé par visio-conférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad pour savoir si le Mondial 2026, qui aura lieu cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, serait son dernier, le quintuple ballon d'or a répondu: «Oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment».

Ronaldo a également évoqué sa retraite, réaffirmant qu'il raccrocherait bientôt les crampons «Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans», a-t-il affirmé.

Le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde, mais pourrait l'être en battant l'Irlande jeudi.

Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr en 2023 après son deuxième passage à Manchester United.

Depuis son arrivée en grande pompe en Arabie saoudite, d'autres joueurs de renom l'ont rejoint dans la Saudi Pro League, à l'image de son ancien coéquipier au Real Madrid Karim Benzema, et le royaume s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Sous l'impulsion du prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, le plan de réformes Vision 2030 ambitionne d'ouvrir le pays et diversifier son économie largement dépendante du pétrole. Le sport tient une place prépondérante dans cette stratégie.

Malgré une carrière exceptionnelle, Ronaldo, capitaine des Lusitaniens, n'a pas encore réussi à mener le Portugal à la victoire en Coupe du monde. Il s'était toutefois approché du trophée en 2006, lorsque le Portugal s'était incliné face à la France en demi-finale. Il a en revanche remporté l'Euro 2016 avec son pays.

Les plus lus

«Vous pensez que les Français valent mieux, vraiment ?» - Trump se déchaîne
«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Un jeune homme arrêté à l'aéroport pour un délit de fuite
WhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir
Un obus de la Première Guerre mondiale repêché aux Bains des Pâquis
Lourde amende pour Taulant Xhaka : au mieux 15'000 francs, au pire 75'000 !