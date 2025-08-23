  1. Clients Privés
Supercoupe d'Arabie saoudite 100e but, mais finale perdue : Ronaldo orphelin d’un trophée

ATS

23.8.2025 - 19:21

Cristiano Ronaldo devra encore patienter avant de soulever un trophée sur la scène saoudienne. Le Portugais et son club d'Al-Nassr ont perdu la Supercoupe d'Arabie saoudite samedi à Hong Kong face à Al-Ahli, aux tirs au but.

Keystone-SDA

23.08.2025, 19:21

23.08.2025, 20:39

CR7, qui avait remporté la Coupe arabe des clubs champions en 2023, a pourtant ouvert le score sur penalty, marquant au passage son 100e but avec le club qu'il a rejoint en décembre 2022. Le quintuple Ballon d'or avait aussi atteint cette marque avec le Real Madrid (450 buts), Manchester United (150) et la Juventus (101).

Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo retrouve un compatriote sur le banc

Saudi Pro LeagueCristiano Ronaldo retrouve un compatriote sur le banc

C'est toutefois Al-Ahli qui a soulevé le trophée à l'issue de la séance de tirs au but (5-3), alors que le temps réglementaire s'était achevé sur le score de 2-2. Et ce malgré un tir au but réussi par Ronaldo.

