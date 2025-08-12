Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo se marieront prochainement. La bague de fiançailles présentée par la compagne du footballeur sur Instagram est aussi démesurée que les commentaires qu'elle génère.

Covermedia Nicolas Larchevêque

Après huit ans de relation, la superstar du football Cristiano Ronaldo et le mannequin Georgina Rodriguez se sont fiancés. La future mariée a partagé la nouvelle sur son compte Instagram lundi 11 août (25) avec une photo de son énorme bague de fiançailles. Elle a écrit en commentaire : «Oui, je le veux. Dans cette vie et dans toutes mes vies».

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont quatre enfants ensemble. Le couple élève également le fils aîné du footballeur, né en 2010. Le post de de la mannequin a été tagué à Riyad, en Arabie Saoudite, où Cristiano Ronaldo joue actuellement pour le Al-Nassr FC. Le contrat actuel de Cristiano Ronaldo avec le club saoudien de Pro League s'élèverait à 211 millions de dollars par an.

Une bague à plusieurs millions ?

Si l'on ajoute ce montant mirobolant aux salaires colossaux qu'il a perçus à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, la superstar portugaise est devenue un véritable mastodonte financier. Selon Celebrity Net Worth, sa valeur est estimée à 800 millions de dollars. La star du football a donc offert à la femme de sa vie une bague de fiançailles à la hauteur de ses moyens, et les supputations sur sa valeur sont nombreuses.

Un expert cité par le magazine InStyle estime que la bague est «certainement supérieure à 15 carats, et plus probablement de l'ordre de 20 à 25 carats». L'expert a également identifié le bijou comme ayant une monture «triple-ovale», qu'il qualifie de «très rare». Brides.com estime que la bague pourrait valoir environ 1,2 million de dollars tandis que d'autres spéculent sur les réseaux sociaux qu'elle pourrait valoir environ 3 millions de dollars.