Cristiano dos Santos, fils aîné du quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo, a pour la première fois été convoqué avec l'équipe du Portugal M15 pour disputer un tournoi international en Croatie. La Fédération portugaise de football (FPF) l'a annoncé mardi.

Keystone-SDA ATS

Le jeune joueur de 14 ans, qui évolue comme son père au club Al-Nassr d'Arabie Saoudite, a également fait ses gammes dans les pépinières de Manchester United et de la Juventus.

La Seleçao des moins de 15 ans affrontera le Japon, la Grèce et l'Angleterre à l'occasion du tournoi Vlatko Markovic qui se tiendra en Croatie du 13 au 18 mai.

Cristiano junior est né en juin 2010 d'une mère porteuse. En 2017, «CR7» est devenu de la même façon le père de jumeaux Eva et Mateo. Il a aussi eu deux filles, Alana Martina et Bella Esmeralda, nées -respectivement en 2017 et 2022- de son union avec l'Espagnole Georgina Rodriguez.