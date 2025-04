Le football pleure un ancien international croate, décédé à 39 ans

Le football croate est en deuil. L'ancien international Nikola Pokrivac est décédé vendredi soir à l'âge de 39 ans dans un accident de voiture, a annoncé la Fédération croate (HNS).

Le Club a eu la douleur d'apprendre le décès de son ancien milieu de terrain Nikola Pokrivac.



À la famille et à ses proches, l’AS Monaco adresse ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/0pVrhekdFk — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 19, 2025

Keystone-SDA ATS

Selon les médias, Pokrivac revenait de l'entraînement avec des coéquipiers lorsque le grave accident de la route s'est produit à Karlovac, à environ 45 minutes au sud-ouest de Zagreb.

Nikola Pokrivac a disputé 15 matches internationaux pour la Croatie, participant notamment au championnat d'Europe 2008 en Suisse et en Autriche. Il a notamment porté les couleurs du Dinamo Zagreb, de l'AS Monaco et de Salzbourg, où il avait côtoyé les Suisses Christian Schwegler et Johan Vonlanthen.

Selon les données fournies par sa fédération, Pokrivac a mis fin à sa carrière professionnelle en raison d'une grave maladie en 2015. Il a continué à jouer dans des ligues inférieures pour plusieurs clubs.