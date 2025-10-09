L'entraîneur du célèbre club argentin de football Boca Juniors, Miguel Angel Russo, est décédé à l'âge de 69 ans. «Miguel laisse une empreinte indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et d'effort», a salué le club de Buenos Aires sur les réseaux sociaux en annonçant son décès mercredi.

Miguel Angel Russo est décédé à l'âge de 69 ans. IMAGO/Agencia EFE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le dernier match de Boca Juniors auquel Russo a assisté remontait au 21 septembre. Son assistant Claudio Ubeda le remplaçait depuis. Le club de l'international suisse Lucas Blondel n'a pas fourni de détails sur son état de santé. Selon les médias argentins, il aurait contracté une infection urinaire après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2017.

Homme de peu de mots, cet ancien milieu de terrain (avec Estudiantes) a été entraîneur pendant plus de la moitié de sa vie et a un temps été considéré comme potentiel sélectionneur de l'équipe nationale argentine après des passages remarqués à Boca Juniors, Rosario Central et Estudiantes de la Plata.

Demandé par Maradona

S'il ne laisse pas un palmarès étendu, sa carrière a été marquée par des succès symboliques. A la demande de Maradona, il a été appelé pour diriger Boca Juniors, qu'il a mené à la victoire en Copa Libertadores en 2007, son plus grand succès en tant qu'entraîneur.

En Colombie, il est une idole pour avoir permis au club Millonarios de remporter le championnat en 2017, un jour après avoir subi une séance de chimiothérapie pour son cancer. En juin, Miguel Angel Russo avait accepté d'entraîner Boca Juniors pour la troisième fois, quatre ans après avoir été limogé par le club.