Ancien joueur du Servette FC, Martin Chivers est décédé mercredi à l'âge de 80 ans, ont annoncé plusieurs de ses anciens clubs. Cet attaquant anglais avait notamment évolué à Southampton, sa ville natale, avant de briller à Tottenham.

Martin Chivers est décédé à l'âge de 80 ans. IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA ATS

Martin Chivers avait débarqué à Genève en 1976, après huit ans passés à Tottenham avec qui il avait remporté la Coupe de l'UEFA 1982. L'international anglais (24 sélections, 13 buts) a défendu les couleurs servettiennes jusqu'en 1978, remportant une Coupe de Suisse en 1978 avec les Grenat.