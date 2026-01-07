  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir L'ex-Servettien Martin Chivers est décédé à l'âge de 80 ans

ATS

7.1.2026 - 19:35

Ancien joueur du Servette FC, Martin Chivers est décédé mercredi à l'âge de 80 ans, ont annoncé plusieurs de ses anciens clubs. Cet attaquant anglais avait notamment évolué à Southampton, sa ville natale, avant de briller à Tottenham.

Martin Chivers est décédé à l'âge de 80 ans.
Martin Chivers est décédé à l'âge de 80 ans.
IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA

07.01.2026, 19:35

Martin Chivers avait débarqué à Genève en 1976, après huit ans passés à Tottenham avec qui il avait remporté la Coupe de l'UEFA 1982. L'international anglais (24 sélections, 13 buts) a défendu les couleurs servettiennes jusqu'en 1978, remportant une Coupe de Suisse en 1978 avec les Grenat.

Les plus lus

Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»
Suivez le slalom messieurs en direct
Etats-Unis : un policier de l'immigration abat une femme
Deuil national : les CFF rendent hommage aux victimes
«Ils ne seront pas là pour nous» : Trump fustige l’Otan
Incendies en Patagonie : 3000 touristes évacués