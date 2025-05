Le football espagnol est en deuil. Le plus célèbre supporter de l'équipe d'Espagne pendant plus de 40 ans, Manuel Cáceres Artesero, dit «Manolo», est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé la Roja.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Keystone-SDA ATS

«L'un de nos plus fidèles supporters, qui nous a toujours accompagnés dans les bons comme dans les mauvais moments, est décédé. Nous savons que tu continueras à faire résonner nos coeurs. Repose en paix, Manolo. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis», indique le message publié sur le site de la sélection, accompagné d'une photo de «Manolo» avec sa fameuse grosse caisse.