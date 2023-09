L'attaquant malien Salif Keita est décédé à Bamako à l'âge de 76 ans. Il avait été un buteur prolifique dans les années 1970 et l'un des grands artisans de la domination de Saint-Etienne, le club français dont il inspira l'emblème, la panthère noire.

🖤 En ce jour déjà noir, marqué par un hommage à Georges Bereta dans un Chaudron endeuillé, l'ASSE a eu l'immense douleur d'apprendre la disparition de Salif Keita.



Comme son ami Georges, Salif était l'un des plus grands et le restera. pic.twitter.com/iNg5plfkW5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 2, 2023

Salif Keita, joueur élancé à l'allure féline, était doté d'une technique hors pair et d'un sens aiguisé du but. Il fut l'un des plus grands attaquants de sa génération.

En cinq ans chez les Verts, il a remporté trois Championnats de France (1968, 1969, 1970) et deux Coupes de France (1968, 1970). Son total de buts: 143 (en 186 matches), dont 42 lors de la saison 1970-1971.

ATS