La ministre des sports Viola Amherd a signé mardi aux côtés de l'UEFA, de l'Association suisse de football (ASF) et des villes hôtes une déclaration des droits humains pour le Championnat d'Europe féminin de football. Le tournoi se déroule en juillet prochain en Suisse.

Avec cette déclaration, les signataires s'engagent en faveur de la diversité, de l'égalité des chances et de l'inclusion dans le sport. Il s'agit d'un signal fort pour le sport et la société, a indiqué le Département fédéral des sports (DDPS).

L'Euro féminin 2025 organisé en Suisse vise à inspirer le public tant national qu'international avec le pouvoir du sport. Elle doit non seulement incarner l'ambition, le suspense et les performances sportives, mais aussi symboliser le respect des droits de l'homme et de la durabilité sociale et écologique.

Un modèle

«Nous avons pour objectif de faire de cet Euro féminin un modèle pour les futures grandes manifestations sportives en Suisse, que ce soit en matière de droits humains ou dans le domaine de la coopération entre les acteurs publics et privés», a déclaré la cheffe du DDPS, Viola Amherd.

Selon elle, la Confédération, les cantons, les villes hôtes, l'UEFA et l'ASF réalisent ici un précieux travail de pionnier. «Je suis convaincue que nous allons assister à un véritable conte de fées footballistique», s'est réjouie la ministre des sports.

Dans huit villes

L'Euro féminin de football aura lieu en Suisse du 2 au 27 juillet 2025. Les villes de Bâle, Berne, Zurich, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Thoune et Sion accueilleront la plus grande manifestation sportive organisée dans notre pays depuis l'Euro 2008 masculin, coorganisé avec l'Autriche.

La Confédération y contribue à hauteur de 15 millions de francs. Elle participe à la coordination globale et s'engage en particulier dans les domaines de l'encouragement du sport, des réductions tarifaires dans les transports publics et de la communication visant à promouvoir le tourisme. On attend un million de visiteurs dans les stades et 500 millions de téléspectateurs.

