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Women’s Super League Coup de théâtre ! Le FC Bâle éliminé sur tapis vert

ATS

4.5.2026 - 19:57

Le FC Bâle ne jouera pas les demi-finales de la Women's Super League. L'ASF lui a infligé une défaite par forfait pour avoir aligné une joueuse non qualifiée lors de sa victoire contre Saint-Gall.

Le FC Bâle ne jouera pas les demi-finales de la Women's Super League.
Le FC Bâle ne jouera pas les demi-finales de la Women's Super League.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

04.05.2026, 19:57

04.05.2026, 20:09

«Cette décision repose sur le fait que le FC Basel 1983 a dépassé le nombre autorisé d'occasions de remplacement et a aligné une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match», a justifié l'ASF dans un communiqué publié lundi soir.

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Ce sont donc les joueuses de Suisse orientale, battues 2-1 (4-1 tab, après leur victoire 0-1 au match aller) vendredi au Parc Saint-Jacques, qui affronteront YB vendredi en demi-finale. A moins que le club rhénan ne dépose un recours qui repousserait cette rencontre de quelques jours.

L'autre demi-finale entre Zurich et Servette Chênois aura lieu quoiqu'il arrive vendredi.

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