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Mondial 2026 Curaçao orphelin d'un coach à un mois de la compétition

ATS

11.5.2026 - 22:55

Le sélectionneur de Curaçao a démissionné de son poste, a annoncé lundi la Fédération curacienne de football (FFK) dans un communiqué. Le Néerlandais Fred Rutten quitte son poste à un mois du Mondial.

Fred Rutten part seulement quelques mois après avoir pris les rênes de l'équipe.
Fred Rutten part seulement quelques mois après avoir pris les rênes de l'équipe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.05.2026, 22:55

11.05.2026, 23:00

Plus petit territoire jamais qualifié pour un Mondial, Curaçao est dans un groupe relevé avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Ancien défenseur ayant entraîné notamment le PSV, Twente, Schalke 04 ou Anderlecht, Fred Rutten n'avait pris les rênes de l'équipe que quatre mois avant le Mondial, après le départ de Dick Advocaat, qui avait qualifié l'équipe mais avait choisi de quitter son poste pour s'occuper de sa fille malade.

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Toutefois, les matches de préparation en mars sous la direction de Rutten se sont soldés par deux défaites contre la Chine (0-2) et l'Australie (1-5). De ce fait, le sélectionneur «a choisi de démissionner afin de préserver la stabilité et de maintenir des relations professionnelles saines au sein de l'équipe et du staff», selon la FFK.

Le nom de son successeur n'a pas été annoncé, même si les joueurs de la sélection aimeraient voir un retour d'Advocaat. La Fédération tiendra une conférence de presse mardi en fin de matinée.

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