Le sélectionneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo, a démissionné dimanche de son poste, ont rapporté plusieurs médias dont l'agence de presse Yonhap. La sélection asiatique a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2026.

Un Mondial qui coûte cher Éliminée dès le premier tour, la Corée du Sud perd son sélectionneur

Pour son deuxième mandat à la tête de la Corée du Sud, le technicien de 57 ans a enchaîné un second échec cuisant avec une nouvelle élimination précoce, comme lors du Mondial 2014.

Après une victoire plutôt prometteuse face à la République tchèque (2-1), l'équipe des «guerriers Taeguk» s'est ensuite inclinée face au Mexique et à l'Afrique du Sud, à chaque fois sur le score de 1-0. Un bilan de trois points insuffisant pour faire partie des huit meilleurs troisièmes, synonymes de qualification pour les 16es de finale.

Ancien capitaine de la sélection, Hong Myung-bo est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays. Lors du Mondial 2002, disputé à domicile, le défenseur avait obtenu le Ballon de bronze récompensant le troisième meilleur joueur du tournoi. La Corée du Sud avait atteint les demi-finales de l'épreuve.