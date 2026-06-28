Un Mondial qui coûte cher
Éliminée dès le premier tour, la Corée du Sud perd son sélectionneur
AP
Le sélectionneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo, a démissionné dimanche de son poste, ont rapporté plusieurs médias dont l'agence de presse Yonhap. La sélection asiatique a été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2026.
Pour son deuxième mandat à la tête de la Corée du Sud, le technicien de 57 ans a enchaîné un second échec cuisant avec une nouvelle élimination précoce, comme lors du Mondial 2014.
Après une victoire plutôt prometteuse face à la République tchèque (2-1), l'équipe des «guerriers Taeguk» s'est ensuite inclinée face au Mexique et à l'Afrique du Sud, à chaque fois sur le score de 1-0. Un bilan de trois points insuffisant pour faire partie des huit meilleurs troisièmes, synonymes de qualification pour les 16es de finale.
Ancien capitaine de la sélection, Hong Myung-bo est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays. Lors du Mondial 2002, disputé à domicile, le défenseur avait obtenu le Ballon de bronze récompensant le troisième meilleur joueur du tournoi. La Corée du Sud avait atteint les demi-finales de l'épreuve.