L'équipe de Suisse se rassemble dès lundi à Horben, pas loin de Fribourg-en-Brisgau. Elle va y préparer les matches amicaux contre l'Allemagne et la Norvège.

Murat Yakin a déjà les yeux rivés vers le Mondial 2026. IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA ATS

Pourquoi une préparation en Allemagne?

La Suisse affrontera l'Allemagne vendredi à Bâle, mais elle a choisi de se préparer de l'autre côté de la frontière. Les entraînements auront lieu à Fribourg-en-Brisgau, alors que les joueurs séjourneront dans le petit village d'Horben, qui compte 1200 habitants.

Les raisons de ce choix sont diverses. Yakin apprécie que son équipe loge dans des endroits reculés. Cela permet une meilleure concentration et renforce les liens entre les joueurs. De plus, les conditions d'entraînement au stade du SC Fribourg sont excellentes. L'équipe de Suisse était déjà venue à Horben en septembre dernier avant les premiers matches de qualification pour la Coupe du monde.

Quels joueurs seront particulièrement scrutés?

Après les bonnes performances enregistrées en automne 2025, l'ossature du cadre qui se rendra à la Coupe du monde cet été est en grande partie connu. Il s'agit désormais de le compléter de manière optimale. C'est dans cette optique que le sélectionneur a retenu plusieurs joueurs qui n'avaient plus été appelés depuis un certain temps.

Le défenseur Eray Cömert fait partie de cette catégorie. Le défenseur de Valence va tenter de confirmer sa bonne forme actuelle. Son coéquipier Filip Ugrinic a par contre dû renoncer en raison d'une blessure.

Le duo des Young Boys composé par Alvyn Sanches et Joël Monteiro sera aussi scruté. Blessé gravement il y a un an lors de sa première sélection, Sanches s'est bien remis et il multiplie les bons matches. Quant à Monteiro, il avait été naturalisé peu avant l'Euro 2024, mais n'avait pas figuré dans la liste des appelés pour le tournoi. Yakin veut lui donner une nouvelle chance.

Alvyn Sanches de retour avec l'équipe de Suisse Extrait du talk-foot "Match après match" de blue Sport, qui revient sur la sélection d'Alvyn Sanches, un an après sa grave blessure au genou. «C’est impressionnant», affirme Tibert Pont sur le retour en forme du milieu des Young Boys. 23.03.2026

Pourquoi un seul vrai attaquant de pointe?

Breel Embolo, qui fonctionne à Rennes comme joker ces derniers temps, est le seul vrai attaquant de pointe dans le groupe. Cédric Itten et Andi Zeqiri sont de piquet, mais cela ne signifie pas pour autant que le train est parti sans eux.

Le sélectionneur a dit jeudi dernier vouloir «essayer deux ou trois choses en attaque». Les noms de Monteiro et Johan Manzambi constituent des options, même s'ils évoluent à d'autres postes en club.

Quid de Noah Okafor et Zeki Amdouni?

Noah Okafor fait son retour en équipe de Suisse. Initialement laissé de côté à cause d'une blessure, il a été appelé en raison du forfait d'Ugrinic. Murat Yakin et lui ont pu s'entretenir et aplanir certains différends. Une fois opérationnel, l'attaquant de Leeds peut devenir une option.

Quant à Zeki Amdouni, il n'a pas encore disputé le moindre match cette saison. Mais ses qualités sont connues. S'il se remet à temps de sa blessure au genou (ligament croisé), le joueur de Burnley entrera en considération pour la Coupe du monde.

Avec quel système de jeu?

Silvan Widmer est le seul défenseur droit retenu. Cela pourrait être un indice que Yakin envisage un changement de système de jeu, avec un passage à une défense à trois. Il l'avait déjà essayé avant et pendant l'Euro 2024. Mais comme la ligne de défense à quatre a bien fonctionné durant les qualifications de la Coupe du monde, il serait un peu surprenant que celle-ci soit abandonnée.

Un argument pour un changement, c'est Denis Zakaria. Depuis longtemps, le sélectionneur pense à aligner le capitaine de Monaco en défense. Mais Zakaria a récemment été aux prises avec des blessures. Dans son club, il a déjà été placé dans une défense à trois. Restera à savoir si le joueur donne son aval à cette éventualité avec l'équipe nationale.