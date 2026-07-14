L'ancien international croate Dario Simic a été arrêté mardi dans une affaire de corruption dans le secteur touristique, a rapporté l'agence de presse officielle Hina. L'information a été confirmée par son avocat.

Dario Simic a été arrêté mardi dans une affaire de corruption dans le secteur touristique.

«Il ne se sent pas coupable» Une ex-gloire du football croate arrêtée dans une affaire de corruption

Simic, 50 ans, qui compte 100 sélections dans l'équipe nationale avec laquelle il a disputé trois Coupes du monde (1998 pour une 3e place, 2002, 2006), a été arrêté à Zagreb. Il est soupçonné d'avoir obtenu illégalement une autorisation pour l'exploitation d'un camping sur la côte Adriatique croate, selon des sources proches de l'enquête, citées par l'agence.

Son avocat, Ivan Stanic, a déclaré aux médias que les accusations étaient «sans fondement» et que son client avait toujours agi «de manière honnête et avec intégrité». «Simic ne se sent pas coupable, car il n'a jamais commis le moindre acte illégal», a dit Me Stanic. L'avocat ne s'est pas exprimé sur les charges visant son client, affirmant qu'il n'existait, selon lui, aucun motif justifiant son placement en détention provisoire.

Des permis illégaux délivrés

Ni la police ni le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption n'ont confirmé dans l'immédiat cette arrestation, mais plusieurs médias ont publié des photos montrant Simic menotté en descendant d'une voiture de police.

L'affaire, dans le cadre de laquelle deux autres personnes ont été arrêtés, concerne un petit camping de dix emplacements dans la localité de Tisno. L'ancien responsable touristique et quatre autres personnes avaient déjà été inculpés en 2025, soupçonnés d'avoir délivré des permis illégaux pour le camping. La plainte a été déposée en 2024 par les autorités locales de Tisno contre Simic pour construction présumée illégale dans une zone côtière protégée.