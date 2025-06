Du quartier de l'East End de Londres à Buckingham palace : David Beckham s'apprête à recevoir le titre de chevalier de la part du roi, récompense longtemps attendue pour cette icône du football, rapporte vendredi la presse britannique.

David Beckham s'apprête à recevoir le titre de chevalier de la part du roi. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'ancien international anglais et star de Manchester United figure parmi les récipiendaires honorifiques à l'occasion de l'anniversaire de Charles III, dont la liste doit être publiée vendredi prochain, indiquent le tabloïd The Sun et la BBC. L'ex-footballeur de 50 ans, qui a pris sa retraite en 2013, et son épouse Victoria, créatrice de mode et ancienne Spice Girl surnommée «Posh», deviendront ainsi Sir David et Lady Victoria.

A travers cette distinction, c'est l'engagement philanthropique de l'intéressé, notamment en faveur de la jeunesse défavorisée, qui est célébré, selon la presse. Le couple évolue dans la sphère royale depuis des années. Ils avaient été conviés au mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011 ainsi qu'à celui du prince Harry et Meghan Markle en 2018.

Liens d'amitié avec le roi Charles

Selon The Sun, David a noué des liens d'amitié avec le roi Charles. Leur passion commune pour l'horticulture les aurait particulièrement rapprochés. Et en juin 2024, le roi l'avait officiellement nommé ambassadeur de sa fondation (King's foundation).

Plus récemment, les caméras de plusieurs médias avaient surpris un échange entre le couple royal et les Beckham à l'occasion du Chelsea Flower Show, événement mondain qui se tient à Londres fin mai. Dans l'une des prises de vue, diffusée par The Sun, on entend le roi demander à David Beckham s'il «a reçu son cadeau d'anniversaire» (le 2 mai). Et Beckham de répondre: «c'était incroyable, merci, c'était très gentil».

Le titre de chevalier lui était passé sous le nez en 2014 après que le comité en charge de ces distinctions se soit opposé à une telle nomination, pointant des problèmes d'ordre fiscal. En 2003, David avait déjà été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus au football, lors d'une cérémonie au palais de Buckingham en présence notamment de sa femme Victoria et de ses fils Brooklyn et Romeo.