Football David Hubert nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise

ATS

13.10.2025 - 15:22

Le Belge David Hubert (37 ans) est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Il succède à son compatriote Sébastien Pocognoli, parti vers l'AS Monaco.

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:22

Hubert a quitté son poste de coach d'OH Louvain (D1 belge), et a déjà dirigé son premier entraînement lundi. Mardi 21 octobre, son premier défi sera d'affronter l'Inter Milan en Ligue des champions. Ancien joueur international belge (2 sélections), Hubert, reconverti entraîneur a pris la tête d'Anderlecht entre octobre 2024 et mars 2025 avant d'être licencié par la direction mauve.

Ligue 1. Nouveau départ à Monaco, Pocognoli prend les commandes

Ligue 1Nouveau départ à Monaco, Pocognoli prend les commandes

Champions en titre en Belgique, les Saint-Gillois (basés à Forest, une commune de Bruxelles) sont actuellement en tête du championnat.

