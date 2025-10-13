Le Belge David Hubert (37 ans) est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Il succède à son compatriote Sébastien Pocognoli, parti vers l'AS Monaco.

David Hubert joins Union from OH Leuven. Hubert will take charge of training starting this Monday afternoon and will coach his first match for Union this Saturday at the Marien against Charleroi.



Welcome, coach! 💛💙 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 13, 2025

Keystone-SDA ATS

Hubert a quitté son poste de coach d'OH Louvain (D1 belge), et a déjà dirigé son premier entraînement lundi. Mardi 21 octobre, son premier défi sera d'affronter l'Inter Milan en Ligue des champions. Ancien joueur international belge (2 sélections), Hubert, reconverti entraîneur a pris la tête d'Anderlecht entre octobre 2024 et mars 2025 avant d'être licencié par la direction mauve.

Champions en titre en Belgique, les Saint-Gillois (basés à Forest, une commune de Bruxelles) sont actuellement en tête du championnat.