Le Belge David Hubert (37 ans) est le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Il succède à son compatriote Sébastien Pocognoli, parti vers l'AS Monaco.
Hubert a quitté son poste de coach d'OH Louvain (D1 belge), et a déjà dirigé son premier entraînement lundi. Mardi 21 octobre, son premier défi sera d'affronter l'Inter Milan en Ligue des champions. Ancien joueur international belge (2 sélections), Hubert, reconverti entraîneur a pris la tête d'Anderlecht entre octobre 2024 et mars 2025 avant d'être licencié par la direction mauve.
Champions en titre en Belgique, les Saint-Gillois (basés à Forest, une commune de Bruxelles) sont actuellement en tête du championnat.