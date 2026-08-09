Mené 2-0 à Anfield, Monaco a renversé Liverpool (3-2) dans les dernières minutes en match amical, dimanche après-midi.

Match amical De 0-2 à 3-2: Monaco réussit un spectaculaire comeback à Liverpool

Pour son cinquième match d'avant-saison, et avant de débuter son stage outre-Manche avec 33 joueurs "dont Paul Pogba, en reprise après un arrêt dû à des problèmes à un genou", le nouvel entraîneur monégasque, Filipe Luis a poursuivi son travail tactique.

Son équipe a évolué en 4-4-2 avec le duo Matthis Abline-Mika Biereth devant, et dans l'axe défensif l'Anglais Eric Dier, capitaine, associé à la recrue Sadibou Sané.

Les deux hommes ont très rapidement été mis à l'épreuve par ceux d'Andoni Iraola. Si Lukas Hradecky a réussi un bel arrêt sur une tentative de l'international allemand Florian Wirtz (7e), Monaco, chahuté, a plié une première fois dès la fin du premier quart d'heure. La belle action collective a été lancée par Ryan Gravenberch et conclue par Alexander Isak (1-0, 16e).

Liverpool a encore déroulé pour mener 2-0, après un cafouillage dans la surface monégasque terminé par Wirtz (2-0, 29e). Monaco a fait le dos rond.

Puis, à la suite d'une faute de Virgil van Dijk sur Aleksandr Golovin (43e), l'ASM est revenu dans le match. Le Russe a transformé du droit le penalty (2-1, 44e).

Monaco change de visage et revient

En deuxième période, Monaco a ensuite offert un tout autre visage. Entré à la pause à la place de Vanderson, Jordan Teze a récupéré haut, servi la recrue Matthis Abline qui a décalé Mika Biereth, buteur en deux temps (2-2, 56e).

A l'heure de jeu, les Reds Van Dijk, Gakpo, Wirtz, Isak et Gravenberch sont sortis. Et Monaco, déjà dangereux par Mamadou Coulibaly (70e) et Oumar Konaté (73e), est parvenu à l'emporter grâce à ses jeunes. Sur un corner d'Anis Soubeir, Paris Brunner a donné la victoire aux siens de la tête (2-3, 88e).

Un dernier test avant l’Europe

Vendredi, Monaco effectuera un dernier test en Angleterre contre Coventry avant de débuter officiellement sa saison, jeudi 20 août par un déplacement en barrage aller de Ligue Conférence sur le terrain de l'équipe perdante entre les Polonais du Górnik Zabrze et les Hongrois du Ferencvaros.