De 12,90 à 150 dollars : le prix du train atteint des sommets !

Les spectateurs qui souhaiteront rejoindre le MetLife Stadium, qui accueillera huit rencontres du Mondial-2026 dans le New Jersey, devront débourser 150 dollars pour l'aller-retour en train, ont annoncé vendredi le comité d'organisation local et la régie des transports. Le trajet coûte 12,90 dollars en temps normal.

Selon Kris Kolluri, président-directeur général de New Jersey Transit, ce tarif spécial serait nécessaire. AP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le président-directeur général de New Jersey Transit, Kris Kolluri, a expliqué au cours d'une conférence de presse que ce tarif spécial était nécessaire pour compenser les 48 millions de dollars que coûtera la mise en place de trains dédiés vers le stade, qui accueillera notamment la finale le 19 juillet.

Sans ce tarif, les usagers quotidiens du réseau ferroviaire du New Jersey «subventionneraient à hauteur de 92%» les déplacements des supporters, a-t-il détaillé. «Personne, parmi ceux à qui j'ai parlé, ne pense qu'il soit juste que les usagers honnêtes et raisonnables du New Jersey supportent (ce) coût pendant des années», a ajouté M. Kolluri. «Ce sont les fans qui vont au match qui devraient en assumer la charge.»

En tout, ce sont 40'000 billets aller-retour en train qui seront vendus pour chaque match à partir du 13 mai. Le trajet, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure. Par ailleurs, 10'000 personnes pourront se déplacer à bord de navettes affrétées par le comité d'organisation local. Les billets, coûtant 80 dollars l'aller-retour, sont en vente dès aujourd'hui.

La capacité du MetLife Stadium est de 78'000 personnes.