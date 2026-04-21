Leicester a subi mardi une deuxième relégation consécutive et jouera la saison prochaine en troisième division anglaise. Dix ans après le sacre surprise en Premier League des Foxes avec Jamie Vardy, Riyad Mahrez et N'Golo Kanté.

Gary Rowett et ses hommes se voient malheureusement reléguer en D3 anglaise (archives). IMAGO/Offside Sports Photography

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le match nul 2-2 contre Hull City mardi à domicile envoie officiellement Leicester City en League One (D3), une division qu'il n'a fréquentée qu'une fois auparavant, au cours de l'exercice 2008-2009.

Avec 42 points, les Foxes ne peuvent plus mathématiquement dépasser l'actuel premier non relégable Blackburn Rovers (21e, 49 pts), à deux journées de la fin. Ils rejoignent Sheffield Wednesday, la lanterne rouge de Championship, reléguée dès le mois de février après avoir subi un retrait de dix-huit points au classement.

Leicester s'est lui vu retirer six points à cause d'infractions financières commises dans le passé. Mais même sans cela, sa saison a été particulièrement pénible avec onze victoires seulement en 44 journées, sous trois entraîneurs différents en comptant l'intérimaire Andy King.

Coventry sacré et promu

Il s'agit d'une troisième relégation en quatre saisons pour le club du centre de l'Angleterre, descendu de Premier League en 2023 et 2025.

La chute est spectaculaire pour le champion d'Angleterre 2016, quart-de-finaliste de la Ligue des champions la saison suivante et lauréat de la Coupe d'Angleterre il y a cinq ans, face au Chelsea de Thomas Tuchel en finale de l'édition 2021.

A l'autre bout du classement, Coventry et son entraîneur Frank Lampard ont décroché le titre en Championship en battant Portsmouth (5-1) mardi, quatre jours après avoir assuré la montée en Premier League.

Millwall, deuxième, est assuré de disputer les barrages d'accession après sa victoire 3-1 mardi contre Stoke City.