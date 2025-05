De critiqué à sacré ? Sommer retrouve Munich pour décrocher le graal

Yann Sommer retrouve son ancien lieu de travail, Munich, pour la finale de la Ligue des champions samedi face au PSG. Le gardien suisse de l'Inter peut couronner sa carrière, à 36 ans, là même où il avait été l'objet de vives critiques il y a tout juste deux ans.

Yann Sommer futur sacré ? EPA

Keystone-SDA ATS

La liste des titres accumulés par Sommer en près de 20 ans de carrière est longue et variée, allant de la victoire en Coupe du Liechtenstein en 2008 avec Vaduz au titre de champion d'Italie 2023/24. Mais il manque encore un titre international au Bâlois, qui accueille avec un simple «incroyable!» l'opportunité qui lui est offerte d'y remédier sur la plus belle scène du football interclubs.

Il y a moins d'un an, Yann Sommer avait annoncé dans un hôtel de l'aéroport de Kloten qu'il se retirait de l'équipe de Suisse après 94 sélections. Il s'était alors remémoré de nombreux souvenirs, tout en précisant qu'il poursuivait d'autres objectifs. «J'ai toujours la chair de poule quand je marche sur le terrain à Milan», avait-il expliqué lors de ce passage en Suisse.

Résolument positif, le Bâlois se tournait vers l'avenir avec la gentillesse et le respect qui l'ont caractérisé tout au long de sa carrière. Sans exprimer la moindre rancoeur après ses adieux à l'équipe nationale à l'issue de l'Euro 2024, même si son départ faisait tout de même un peu penser à une mise à l'écart.

Yann Sommer a laissé sans sourciller la place de titulaire en équipe de Suisse à Gregor Kobel, plus jeune et plus grand. Légèrement sous-estimé tout au long de sa carrière, le gardien rhénan aura sans doute été, malgré ses fantastiques performances, partout et toujours un peu trop «petit», un peu trop gentil.

Enfin dans un grand club européen

Le fait que Yann Sommer, qui évolue depuis deux saisons au plus haut niveau à l'Inter Milan, puisse remporter son plus grand titre samedi à Munich est un beau clin d'œil à ses détracteurs. Dans la capitale allemande du football, nombreux sont ceux qui le trouvaient trop petit, avec son 1m83, pour s'établir au Bayern Munich.

C'est aussi pour ce manque d'envergure qu'après 170 matches au FC Bâle et huit ans et demi au Borussia Mönchengladbach, il n'avait passé que six mois en Bavière. Mais avec l'Inter, Sommer a tout de même réussi à percer dans un grand club européen, dans une Serie A où la défense prime souvent sur l'attaque.

Le Bâlois s'est même souvent montré décisif, comme il l'avait déjà fait pour la Suisse, pour Bâle, GC, Mönchengladbach et aussi le Bayern. Le match retour de la demi-finale de C1 contre le Barça est même le chef-d'œuvre de Sommer, qui a porté l'Inter en finale avec ses parades fantastiques. Mais le meilleur reste peut-être à venir.