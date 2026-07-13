L'ancien attaquant international uruguayen Diego Forlan est sur le point d'être nommé sélectionneur par intérim de la l'équipe nationale d'Uruguay, éliminée dès la phase de poules du Mondial-2026 sous la direction de l'Argentin Marcelo Bielsa.

Diego Forlan prêt à relever le défi de la Celeste.

Le retour d’une légende De héros du Mondial 2010 à sélectionneur? Diego Forlan y croit

Le président de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso, a indiqué dimanche sur la chaîne Teledoce que Forlan s'était montre «enthousiaste» à l'idée de diriger la Celeste, précisant qu'un accord pourrait être conclu «dans les prochaines heures».

L'ancien avant-centre, âgé de 47 ans, prendrait la tête de l'équipe nationale en qualité d'intérimaire jusqu'à la trêve de mars 2027, au terme de laquelle une nomination définitive pourrait être envisagée.

En parallèle, Diego Forlan s'occuperait également de la sélection nationale des moins de 20 ans en vue du tournoi continental de la catégorie organisé en janvier 2027.

Troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection sud-américaine (36 buts en 112 matches), Forlan avait été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2010, où il a porté son équipe jusqu'en demi-finales. Il a également remporté la Copa America en 2011, le dernier titre majeur en date de l'Uruguay.

Forlan ne dispose cependant que d'une maigre expérience en tant qu'entraîneur principal: depuis son court passage (onze matches) au CA Penarol (D1 uruguayenne) en 2020, il n'a dirigé qu'un club de deuxième division, durant 12 rencontres, l'année suivante.