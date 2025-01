Parvenu en finale d'un grand tournoi une fois sur deux depuis 2012, Didier Deschamps est le sélectionneur le plus titré de l'histoire de l'équipe de France. Il a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire des Bleus, d'un barrage contre l'Ukraine à une finale contre l'Argentine, et descendra de son trône à l'issue du Mondial 2026.

2013: L'acte fondateur

C'est le premier «match bascule» de son double septennat, expliquait-il dans un entretien à l'AFP avant le dernier Euro: la France bat l'Ukraine (3-0) au Stade de France, le 19 novembre 2013 grâce notamment à un doublé de Mamadou Sakho et refait son lourd retard de l'aller (2-0) en barrages pour le Mondial brésilien. «DD» affirme avoir ressenti «l'essence même» de sa fonction durant les quatre jours entre l'aller et le retour. Il fait des choix, écarte Eric Abidal et Samir Nasri, et Hugo Lloris, son capitaine au long cours, se révèle dans son rôle de leader.

2016: La revanche contre l'Allemagne

Après bien des souffrances, les demi-finales perdues des Coupes du monde 1982 et 1986, le quart de finale manqué du Mondial 2014, la France bat enfin l'Allemagne dans une grande compétition, en demi-finale de l'Euro 2016 à Marseille (2-0), avec un doublé d'Antoine Griezmann. La «Mannschaft» était alors «au sommet de son art» et «a dominé, pour ne pas dire ultra-dominé pendant 30 minutes», admet Deschamps, qui garde aussi le souvenir du «fantastique soutien du stade Vélodrome».

2016: A quelques centimètres du bonheur

Une frappe d'André-Pierre Gignac sur le poteau dans le temps additionnel aurait pu offrir à Deschamps son premier titre comme sélectionneur. Mais la finale de l'Euro 2016 est un crève-coeur, les Bleus s'inclinent en prolongation devant leur public du Stade de France contre le Portugal (1-0 ap). Dans «une demi-finale qui avait un goût de finale» contre l'Allemagne, la France «a laissé beaucoup d'énergie physique et psychologique», se souvient-il.

2018: L'apothéose en Russie

Deschamps atteint le sommet de sa carrière de sélectionneur en remportant la Coupe du monde 2018 à Moscou contre la Croatie (4-2). Il intègre le cercle très sélect des footballeurs champions du monde comme joueur et entraîneur, avec Mario Zagallo et Franz Beckenbauer. «La défaite en finale de l'Euro 2016 nous a servis, pour ceux qui avaient connu cette énorme déception», se remémore-t-il.

2021: La Suisse met son veto

Pour une des rares fois de son parcours à la tête des Bleus, c'est son équipe qui lâche psychologiquement contre la Suisse (3-3, 5-4 aux tirs au but), en 8e de finale de l'Euro. Alors que les Bleus mènent 3-1, ils se laissent remonter par la Nati. «On s'est égarés», estime Deschamps. «On a laissé l'adversaire revenir. Et c'est son mérite. On n'avait pas cette solidité qui est notre force, avec la fatigue accumulée, on avait joué les trois matchs de poules à fond, il y avait la canicule et cet isolement en raison du Covid».

2021: Un deuxième titre

La nouvelle Ligue des nations n'a pas le prestige de l'Euro ni de la Coupe du monde, mais DD remporte un nouveau trophée dans son plus pur style ultra-compétitif, au cours d'un «Final four» endiablé où les Bleus remontent la Belgique de 2-0 à 3-2 puis l'Espagne (2-1) en finale.

2022: Le doublé manqué d'un souffle

La France de Deschamps manque d'un rien d'égaler l'Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962), vainqueurs de deux Coupes du monde d'affilée, en échouant aux tirs au but contre l'Argentine (3-3, 4-2 tab) en finale du Mondial 2022, malgré le triplé de Kylian Mbappé. «La déception est immense», se souvient-il, «on n'est pas passé loin», mais il tient à souligner «le parcours pour arriver jusque-là», notamment le périlleux quart de finale contre l'Angleterre (2-1).

2024: L'Espagne était trop forte

Après trois finales en cinq tournois majeurs, Deschamps échoue en demi-finale contre l'Espagne (2-1), à Munich. La Roja a été «supérieure dans la maîtrise», admet-il. Les critiques sur le jeu minimaliste de son équipe tout au long de l'Euro 2024 griffent un peu le sélectionneur au long cours, mais il aura une dernière chance d'enrichir son palmarès au Mondial 2026.