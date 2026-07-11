La demi-finale du Mondial-2026 entre la France et l'Espagne, mardi à Dallas, sera «une finale avant l'heure», a estimé vendredi le sélectionneur de la Roja Luis de la Fuente.

Pour Luis de la Fuente, la demi-finale France-Espagne est bien une finale avant l'heure

Ce dernier a jugé ses joueurs «capables de battre n'importe quelle équipe».

«Il n'est pas exagéré de qualifier ce match de finale avant l'heure», a déclaré le technicien en conférence de presse après la victoire de l'Espagne en quart à Los Angeles contre la Belgique (2-1). «Celui contre le Portugal l'était aussi», a-t-il ajouté en référence au 8e de finale remporté (1-0) par les Espagnols.

«Nous faisons partie des équipes capables d'atteindre la finale», a averti Luis De la Fuente.

«Désormais, nous sommes entièrement concentrés sur la France, nous sommes conscients de leur immense potentiel, mais nous savons aussi que nous sommes la seule équipe à les avoir battus lors de deux demi-finales», a-t-il ajouté en référence à l'Euro 2024 (2-1) et à celle de Ligue des nations 2025 (5-4).

«Le plus grand respect»

«Le match sera plus ouvert que jamais, a-t-il estimé. Il faudra élever notre niveau de jeu, et nous allons tout donner.» Les Français «sont en grande forme et nous avons des styles de jeu différents. Nous avons le plus grand respect pour nos adversaires, mais nous nous sentons capables de battre n'importe quelle équipe.»

Luis De la Fuente est aussi revenu sur sa décision de titulariser le milieu du PSG Fabian Ruiz, auteur du premier but espagnol. Ce choix «visait simplement à donner un autre visage à l'équipe à un moment où nous avions besoin de la fraîcheur de Fabian Ruiz», a-t-il dit. «Qui est titulaire n'est pas l'essentiel.»