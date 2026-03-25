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Barrages pour le Mondial Deux échecs en mémoire, l'Italie sous tension

Clara Francey

25.3.2026

Avant que sa Nazionale n'affronte l'Irlande du Nord jeudi en demi-finales des barrages européens pour le Mondial 2026, l'Italie du football ne peut oublier que les Azzurri ont chuté sur cet obstacle avant les deux précédentes Coupes du monde (2018, 2022).

Alessandro Bastoni espère ne pas revivre une nouvelle humiliation avec l'Italie.
Alessandro Bastoni espère ne pas revivre une nouvelle humiliation avec l'Italie.
IMAGO/Fotoagenzia

Agence France-Presse

25.03.2026, 09:36

25.03.2026, 09:37

13 novembre 2017, l'apocalypse à San Siro

Deuxième de son groupe de qualifications pour le Mondial 2018 derrière l'Espagne (28 points sur 30 possibles), l'Italie (23 pts) hérite d'un barrage face à la Suède qui n'a plus participé à un Mondial depuis 2006 et qui est surtout privée de son emblématique buteur Zlatan Ibrahimovic.

Sans «Ibra» qui a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016, la Suède s'impose devant son public à l'aller 1 à 0 sur un tir dévié de Jakob Johansson (61e).

Avant le match retour, à San Siro, Gianluigi Buffon appelle à l'unité nationale: «Nous devrons être féroces. Nous et toute l'Italie. On enlève tous nos maillots noir et blanc, rouge et noir ou bleu et noir et on enfile tous le Bleu».

Poussée par 70.000 tifosi survoltés, l'Italie domine, mais bute sur des Suédois solides, à défaut d'être enthousiasmants. Au coup de sifflet final, Buffon, qui espérait disputer une sixième Coupe du monde, fond en larmes. A 39 ans, et après 175 sélections, sa carrière internationale est terminée.

Le football italien est privé de Mondial pour la première fois depuis 1958: tout le pays accuse le coup après ce que la presse présente comme une «apocalypse», une «honte» ou une «Fin», le sélectionneur Gian Piero Ventura est remercié, le ministre des Sports appelle à une «refondation» de «tout le football italien».

24 mars 2022, le cauchemar de Palerme

Moins d'un an après son inattendu sacre européen à Wembley, l'Italie tombe de haut en deux temps. Alors qu'elle est en tête de son groupe de qualifications, à égalité avec la Suisse, elle est tenue en échec par la «Nati» à Rome (1-1). Jorginho a pourtant eu une balle de match à la 90e minute, un penalty qu'il a propulsé au-dessus du but de Yann Sommer. A l'aller, il avait connu la même mésaventure (0-0).

Quatre jours plus tard, la Nazionale bute sur l'Irlande du nord à Belfast pendant que la Suisse surclasse la Bulgarie (4-0) et empoche avec ses 18 points (16 pour l'Italie) son billet pour le Mondial au Qatar.

Grands favoris de leur demi-finale des barrages, les Azzurri sont battus à Palerme «à l'italienne» par la modeste Macédoine du Nord: malgré une avalanche d'occasions (32 tirs), ils sont crucifiés dans le temps additionnel par Aleksandar Trajkovski (90+2e).

Mondial 2022. Sensation à Palerme, l'Italie éliminée comme en 2018 !

Mondial 2022Sensation à Palerme, l'Italie éliminée comme en 2018 !

«Prendre ce but à deux minutes de la fin, c'est le cauchemar. En football, dans les matches à élimination, il faut savoir marquer», résume Marco Verratti.

Ce retentissant échec est mal vécu dans le pays, mais le sélectionneur Roberto Mancini n'est pas remis en cause. Il quittera son poste dix mois plus tard, en pleine campagne de qualification pour l'Euro 2024, pour répondre aux sirènes de l'Arabie saoudite.

Football. Coup de tonnerre, Mancini claque la porte de la Squadra Azzurra

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