Outre les inévitables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, superstars en lice pour un sixième Mondial, d'autres vétérans fouleront les pelouses nord-américaines pour effectuer peut-être une dernière danse, comme les gardiens Manuel Neuer et Guillermo Ochoa ou le Croate Luka Modric.

Luka Modric fait encore parler sa science du jeu et sa qualité technique sans pareille. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Ochoa, épisode 6

Si Ronaldo et Messi prennent la lumière, un troisième joueur pourrait atteindre le record de six participations en Coupes du monde: le gardien mexicain Guillermo Ochoa, qui soufflera ses 41 bougies le 13 juillet.

Le natif de Guadalajara, qui porte le maillot d'+El Tri+ depuis 2005, évolue depuis le début de saison au club chypriote de l'AEL Limassol, après avoir notamment évolué à Ajaccio ou la Salernitana.

Réputé pour sa solidité sur sa ligne grâce à ses parades réflexes foudroyantes, Ochoa est devenu célèbre lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il a réalisé un match extraordinaire contre le pays-hôte en phase de poules (0-0).

En 2018, il renforce encore sa légende avec un nouveau tour de force contre l'Allemagne, qui s'incline face au Mexique (1-0). Avec ses 152 sélections, il amènera son expérience au groupe mexicain, même s'il n'est aujourd'hui plus le titulaire.

Luka Modric, l'artiste

Architecte des beaux parcours de la Croatie au Mondial-2018 en Russie (finaliste, battue par la France) et au Qatar quatre ans plus tard (3e), Luka Modric rempile pour une cinquième Coupe du monde.

Après la fin d'une faste aventure de 13 ans au Real Madrid, le Ballon d'Or 2018 a rejoint cette saison la Serie A et l'AC Milan, où il fait encore parler sa science du jeu et sa qualité technique sans pareille.

Victime d'une fracture de la pommette gauche fin avril, il n'a pas rejoué depuis, ce qui n'inquiète pas son sélectionneur Zlatko Dalic: «Je n'ai aucun doute, il sera en forme». Un des plus grands milieux de terrain de l'histoire, Modric reste à 40 ans le maître à jouer de l'équipe croate, qui défiera l'Angleterre dès les poules.

Manuel Neuer, le revenant

Il avait pris sa retraite avec la sélection après l'Euro-2024, mais le voilà de retour: à 40 ans, Neuer est de nouveau le N.1 dans les cages allemandes.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann a beau avoir répété pendant près de deux ans que la question de son retour ne se posait pas, ni Marc-André ter Stegen, souvent blessé, ni Oliver Baumann n'ont réussi à s'imposer.

Sacré champion du monde en 2014 alors qu'il était au sommet de son art, Neuer a démontré cette saison en Ligue des champions qu'il était encore capable d'arrêts spectaculaires qui ont fait sa renommée.

Mais son état physique interroge: régulièrement blessé depuis le Mondial-2022, Neuer a récemment souffert de lésions au mollet, une blessure qui l'a empêché de disputer la finale de la coupe d'Allemagne fin mai avec le Bayern.

Edin Dzeko, le héros bosnien

Passé par Wolfsburg, Manchester City ou la Serie A (AS Rome, Inter Milan), Edin Dzeko est à 40 ans toujours un élément essentiel de l'équipe de Bosnie.

Aujourd'hui à Schalke 04, l'avant-centre est le meilleur buteur de la sélection (73 buts), dont il est également le joueur le plus capé (148 sélections).

Auteurs de six buts lors des qualifications, il a notamment marqué celui crucial de l'égalisation face au pays de Galles en demi-finales des barrages, alors que les +Zmajevi+ (les Dragons) étaient menés 1-0, à quatre minutes de la fin de la rencontre. En finale face à l'Italie, il a tenu son rang malgré une blessure à l'épaule, avant de laisser ses coéquipiers prendre le relais avec succès aux tirs au but.

D'autres vétérans disputeront également cette Coupe du Monde, dont de nombreux gardiens, comme le portier haïtien de Bastia Johny Placide, qui après plusieurs campagnes de qualifications ratées découvrira le Mondial à 38 ans, ou l'Ecossais de Hearts Craig Gordon, 43 ans. A 39 ans, le défenseur japonais Yuto Nagatomo, passé par l'Inter Milan, Galatasaray ou Marseille, disputera lui sa cinquième Coupe du Monde.

Le plus vieux joueur de champ à avoir disputé un Mondial reste l'attaquant camerounais Roger Milla, à 42 ans, un mois et huit jours lors de sa dernière Coupe du monde, en 1994 aux Etats-Unis.