Le football durcit le ton contre les simulations et le gain de temps

Le football veut limiter les pertes de temps durant les matches. L'Ifab a décidé de nouvelles mesures de lutte lors de son assemblée générale à Cardiff. Elles prendront effet dès le Mondial 2026.

Un carton bleu, un carton rouge et un carton jaune sont brandis, ici en 2016 à Magdebourg (Image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces mesures pour empêcher les joueurs de gagner du temps concerneront les touches, les six-mètres ou encore les simulations de blessure. Elles ont été entérinées afin de «dynamiser le rythme des matches et limiter le gain de temps», selon un communiqué de l'International Football Association Board.

L'une d'elles permettra de sanctionner un joueur qui retarderait «délibérément» l'exécution d'une touche (elle sera rendue à l'adversaire) ou un six-mètres (un corner sera accordé à l'adversaire). Concrètement, si l'arbitre soupçonne une telle manoeuvre, il déclenche «un compte à rebours visuel de cinq secondes» à l'issue duquel la sanction tombe. Cette règle était déjà à l'oeuvre quand un gardien conserve le ballon en mains trop longtemps.

The IFAB introduces further measures to improve match flow and player behaviour ➡️ https://t.co/v7sKA7HLDf



Watch now on https://t.co/1mL2GscECK: press conference following the 140th Annual General Meeting pic.twitter.com/n48rHACtF5 — The IFAB (@TheIFAB) February 28, 2026

Une minute d'attente

Autre mesure annoncée, cette fois pour limiter les simulations de blessure: si le staff médical vient porter assistance à un joueur, celui-ci sortira du terrain et ne pourra y revenir qu'une minute après la reprise du jeu.

Enfin, un joueur remplacé aura dix secondes pour quitter la pelouse à partir du moment où l'arbitre assistant annonce le changement. Dans le cas contraire, son remplaçant devra patienter une minute sur le bord du terrain puis attendre l'arrêt de jeu suivant pour entrer.

L'Ifab a par ailleurs étendu les possibilités de recours à l'assistance vidéo (VAR), notamment lorsqu'un doute existe après un deuxième carton jaune pour un même joueur, ou après un corner litigieux.

Réflexion

Enfin, une réflexion va être menée concernant deux scénarios: quand des joueurs «décident unilatéralement de quitter le terrain» pour protester contre une décision arbitrale, et quand «des joueurs se couvrent la bouche» lors d'une joute verbale.

Le premier incident s'est produit mi-janvier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et le Maroc. Le second s'est produit la semaine dernière lors du barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid. L'attaquant du club espagnol Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de «singe» par Gianluca Prestianni, un joueur de Benfica qui avait mis son maillot devant sa bouche avant de l'insulter.