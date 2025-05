De retour dans son cocon de Santos pour se refaire une santé en vue du Mondial-2026, Neymar a été à nouveau rattrapé par ses démons: des blessures à répétition et des polémiques en tous genres.

Le retour de Neymar à Santos est loin de d’idylle que beaucoup avaient imaginée. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce retour du fils prodigue à son club formateur douze ans après son départ au FC Barcelone avait suscité un immense espoir chez les supporters de Santos.

En février, des milliers de supporters du club historique de Pelé avaient bravé la pluie battante pour assister à la présentation officielle de «Ney» dans un stade Vila Belmiro plein à craquer.

Trois mois plus tard, le constat est amer: l'attaquant de 33 ans est encore à l'infirmerie, après avoir joué seulement neuf matches, dont seulement deux sur huit possibles dans le championnat national, où Santos est avant-dernier.

Les débuts avaient pourtant été plutôt encourageants. Même si son niveau de jeu était loin de celui qui a fait de lui une superstar planétaire, Neymar a affiché en un mois un meilleur bilan statistique qu'en plus d'un an et demi avec son club précédent.

À Al-Hilal, en Arabie saoudite, il avait subi une grave blessure au genou lors d'un match de la Seleçao et n'avait disputé que sept rencontres en 17 mois, pour un bilan famélique d'un petit but marqué et trois passes décisives.

En sept matches de championnat régional de Sao Paulo, de février à début mars, sous les couleurs de Santos, l'ancien Parisien a distribué trois caviars, mais inscrit trois fois plus de buts, dont un sur corner direct, le premier de sa carrière.

Carnaval et podcast

Mais globalement, Neymar «n'a pas eu le rendement sportif qu'on aurait pu espérer», dit à l'AFP Leonardo Bertozzi, commentateur de la filiale brésilienne de la chaîne ESPN.

Santos «a mieux tourné avec lui que sans lui, mais au moment décisif du championnat de Sao Paulo il n'était pas sur le terrain», rappelle-t-il, faisant allusion à la demi-finale perdue contre les Corinthians, manquée par le numéro 10 en raison d'une gêne à la cuisse.

Quelques jours plus tôt, Neymar s'était affiché lors des festivités du carnaval de Rio de Janeiro – de quoi raviver les critiques sur son hygiène de vie, même s'il a effectué ce voyage durant les jours de congés accordés par son club.

Ses apparitions lors de la Kings League, championnat de football à sept qui fait fureur sur internet, ont également fait jaser.

Son staff a par ailleurs tenté d'empêcher la diffusion d'un podcast retraçant sa vie, et notamment la relation du crack avec son père, présenté comme un «homme d'affaires vorace et redouté dans le monde du football». La requête a été rejetée par un juge brésilien, l'assimilant à une «odieuse censure préalable».

Rechute

L'attaquant a fait son retour le 13 avril, entrant en cours de jeu lors d'une rencontre de championnat brésilien face à Fluminense (défaite 1-0), au stade Maracana de Rio, mais il a rechuté quatre jours plus tard, se blessant à nouveau à la cuisse alors qu'il était titulaire lors de la victoire à domicile face à l'Atlético Mineiro (2-0).

Depuis, Neymar n'a toujours pas rejoué. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao espère retrouver les terrains avant le 26 mai, date de l'annonce de la première liste du nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, pour les matches de qualifications pour le Mondial-2026 contre l'Equateur et le Paraguay, les 5 et 10 juin.

Il avait été appelé en mars par son prédécesseur, Dorival Junior, mais avait dû déclarer forfait en raison de son problème à la cuisse.

«Ancelotti impose tellement le respect que personne ne va exiger que Neymar ait un traitement spécial», prédit Paulo Vinicius Coelho, chroniqueur du site Uol.

En attendant de savoir si Neymar retrouvera ou non l'équipe nationale, Santos espère compter sur lui pour sortir des tréfonds du classement, alors que des négociations sont en cours, selon les médias brésiliens, pour une éventuelle prolongation de son contrat, en vigueur jusqu'au 30 juin.

La situation est particulièrement tendue: des supporters ont envahi le centre d'entraînement fin avril pour protester contre les mauvais résultats de l'équipe pour son retour dans l'élite, après une relégation humiliante fin 2023.