Football De Snoop Dogg à Tom Brady, une touche de glamour en D2 anglaise

ATS

25.2.2026 - 18:30

Côté pile, un championnat à 24 équipes réputé pour sa dureté. Côté face, un marché en expansion qui attire les investisseurs célèbres, de Snoop Dogg à Tom Brady: à l'ombre de la Premier League, la deuxième division anglaise commence à faire parler d'elle.

Keystone-SDA

25.02.2026, 18:30

Après sa présence remarquée en Italie comme supporter en chef des Etats-Unis aux Jeux olympiques d'hiver, le rappeur américain Snoop Dogg a assisté mardi à un match de Swansea pour la première fois depuis qu'il a acquis une part minoritaire dans le club gallois l'été dernier. L'artiste de 54 ans a effectué un tour d'honneur pendant que le public agitait des serviettes à son effigie: la scène paraît surréaliste, dans le contexte d'un match de semaine opposant les «Swans» à Preston North End (1-1).

La gazette des Jeux. Le tapis rouge pour Snoop Dogg, les bouchons pour Ruth Metzler

La gazette des JeuxLe tapis rouge pour Snoop Dogg, les bouchons pour Ruth Metzler

L'union inattendue entre la formation d'une ville ouvrière du sud du Pays de Galles et le rappeur de Los Angeles ne peut être que «positive», a souligné l'entraîneur de Swansea Vitor Matos. Il a ajouté que Snoop Dogg avait parlé aux joueurs dans le vestiaire après la rencontre.

L'engagement de plus en plus visible d'investisseurs célèbres, attirés par la perspective de jouer la Premier League, le championnat le plus lucratif du monde, a ajouté une touche de glamour au Championship. Mais les stars se trouvent plutôt parmi la liste des actionnaires que sur le terrain: les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenny sont derrière le succès de Wrexham, qu'ils ont racheté en 2021 alors en cinquième division, alors que l'ex-quarterback Tom Brady a misé sur Birmingham City.

Revenus en hausse

Le public vient de plus en plus nombreux. Environ 22'000 spectateurs se rendent au stade par match en moyenne, un nombre en hausse de près de 20% en trois ans. Côté business, le chiffre d'affaires des clubs du Championship a progressé de 28% sur un an pour frôler le milliard de livres sterling (958 millions de livres), soit 1,002 milliard de francs au terme de la saison 2023/24, a noté le cabinet Deloitte dans un rapport paru en juin 2025.

Les investissements américains dans Wrexham et Birmingham ont permis l'amélioration des infrastructures et de l'effectif, qui ont eu un effet sur les résultats sportifs et commerciaux, ont noté les auteurs du texte. Les deux clubs ont d'ailleurs fait chacun l'objet d'une série diffusée respectivement par Disney et Amazon.

«Je me souviens avoir regardé le championnat il y a 15 ans, les stades étaient vides et ce n'était pas terrible», a expliqué Tim Williams, le directeur général d'Oxford City, dans le podcast de Kieran Maguire, expert en finances du football. «Aujourd'hui, les stades sont pleins, c'est passionnant, c'est intense, c'est physique, c'est rapide, c'est une ligue formidable à regarder», a-t-il développé.

