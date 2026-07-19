Tom Cruise et Robbie Williams, puis Madonna, Shakira, Justin Bieber et BTS: le Mondial-2026 s'est offert dimanche un show de clôture à la mesure de sa démesure au MetLife Stadium, près de New York, où a été couronnée l'Espagne de Lamine Yamal.

À l'issue de cinq semaines de compétition dans trois pays (Mexique, États-Unis et Canada), opposant pour la première fois 48 équipes, la 23e Coupe du monde de football va enfin choisir son vainqueur au terme de son 104e match.

Mais avant l'épilogue sportif, auquel assiste le président américain Donald Trump, les 80.000 spectateurs et les milliards de téléspectateurs ont eu le droit en apéritif à un défilé de stars lors d'un grand show à l'américaine.

Les festivités ont commencé avec la cérémonie de clôture qui a précédé la finale et se sont poursuivies à la mi-temps de la rencontre avec un concert de 11 minutes, comme annoncé, dont le moment fort a été une apparition de Madonna, mais qui a prolongé la pause réglementaire de 15 à 27 minutes en raison du montage et démontage des décors.

Le spectacle d'avant-match avait été lancé en chanson par le streamer américain aux 160 millions d'abonnés, IShowSpeed, accompagné de percussionnistes et de danseurs. Le tout sur une vaste bâche déployée au sol représentant des gratte-ciel et des monuments new-yorkais célèbres comme la statue de la Liberté.

Pas de cascade pour Tom Cruise

Les rappeurs Post Malone, tout de jean vêtu et chapeau de cow-boy sur la tête, et Swae Lee sont ensuite apparus sur la scène. Lors de la cérémonie protocolaire avant le coup d'envoi, l'hymne américain a été entonné par la chanteuse et actrice oscarisée Jennifer Hudson qui arborait une veste blanche agrémentée de rubans aux couleurs du drapeau américain.

Tous vêtus de bleu, Robbie Williams, Laura Pausini et Nicole Scherzinger ont enchaîné avec l'hymne officiel de la Fifa «Desire», avant que le champion du monde argentin 1978 Mario Kempes et le champion du monde espagnol 2010 Andres Iniesta n'apportent le trophée de la Coupe du monde sur la pelouse.

Avant l'entrée des équipes et les hymnes nationaux, Tom Cruise est alors apparu. Ni descente en rappel du toit du stade, ni chevauchée à moto comme lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris-2024, la mission n'avait rien d'impossible pour la star hollywoodienne qui s'est contentée d'un petit discours à la gloire du foot.

Les stars étaient aussi en tribunes. Zinédine Zidane, grandissime favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, le prodige de la NBA Victor Wembanyama, meilleur joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz, le couple vedette Timothée Chalamet et Kylie Jenner ou encore Javier Bardem (aux couleurs de la Roja), Matt Damon, Beyoncé et Jay-Z sont notamment venus assister à la finale.

Un show façon Super Bowl

Pendant que les 22 acteurs étaient retournés au vestiaire, le public a alors eu le droit à un «halftime show» inspiré du Super Bowl et imaginé par le chanteur de Coldplay Chris Martin.

Madonna, qui vient de sortir un nouvel album à 67, ans l'a inauguré avec son tube «Music». Dans les sous-sols du stade transformés en boîte de nuit, elle est apparue veste floquée N.10 sur le dos et mini combinaison rose scintillantes, sifflet de foot autour du cou, juchée sur une scène puis un buggy et entourée de danseurs.

Elle est ensuite sortie près de la pelouse entourée des légendes brésiliennes du football Ronaldinho et Ronaldo. Mais sur un décor multicolore représentant un ballon et les continents et portant le mot Love, elle a très rapidement laissé place à une reprise du Seven Nation Army des White Stripes orchestrée par le chef vénézuélien Gustavo Dudamel. Et ce sont les Muppets qui ont joué les musiciens. Ils ont également repris la fameuse célébration du rameur viking de la Norvège.

Le groupe de K-pop sud-coréen BTS a alors fait son entrée, avant que le Canadien Justin Bieber n'interprète le titre «Everything hallelujah» seul à la guitare. Puis la star latina Shakira et le roi nigérian de l'Afrobeat Burna Boy ont inévitablement chanté le tube officiel du Mondial «Dai Dai».

Le concert s'est conclu avec des images d'archives de la légende Pelé lançant des «Love, Love», avant qu'une chorale d'enfants new-yorkais accompagnée de Coldplay ne conclue ce concert en faveur d'un programme sur l'éducation mené par la Fifa et l'ONG Global Citizen, cofondée par Chris Martin.

«Le show était beau et la prestation de Shakira était incroyable», a réagi un supporter roumain de l'Argentine interrogé par l'AFP à la fan zone de Central Park, quand un fan de l'Espagne restait lui un peu sur sa faim. «Je me suis un peu ennuyé. J'aurais préféré plus de Shakira et moins de Justin Bieber, qui m'a fait bâiller».