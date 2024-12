Cette fois, la Suisse n’a pas été vernie. Effectué à Zurich, le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2026 lui propose un voyage bien tourmenté.

Unsere Gruppe für die WM-2026-Quali

Notre groupe pour les qualifs à la Coupe du monde 2026

Il nostro gruppo per le qualificazioni al Mondiale 2026 pic.twitter.com/H08cs7GoLw — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) December 13, 2024

ATS Clara Francey

La sélection de Murat Yakin figure dans un groupe de quatre équipes avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo. Seul le vainqueur de ce groupe sera qualifié directement pour la phase finale aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique de cette première Coupe du monde à 48 équipes. Le deuxième aura encore une chance de se qualifier avec les barrages, deux matches à gagner contre un autre deuxième de groupe ou contre l’une des quatre équipes repêchées par le truchement de la Ligue des Nations.

Isak et Gyökeres en fers de lance

Tête de série lors de ce tirage au sort, la Suisse devra se qualifier directement pour justifier son rang. Mais sa tâche semble bien ardue. Avec la Suède, son «bourreau» lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2018 à St. Petersbourg, Murat Yakin et ses joueurs seront opposés à deux attaquants de classe mondiale, Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Dignes héritiers de Zlatan Ibrahimovic, les joueurs de Newcastle et du Sporting risquent bien d’affoler une défense qui fut en souffrance et automne lors de la Ligue des Nations. Absente de la Coupe du monde 2022 et de l’Euro 2024, la Suède brûle vraiment de renouer avec un passé glorieux.

La Slovénie présente également des arguments. Cet été à l’Euro, elle a partagé l’enjeu devant le Danemark, la Serbie et l’Angleterre avant de ne s’incliner qu'aux tirs au but face au Portugal en huitième de finale. Avec le gardien Jan Oblak (Atlético Madrid) et l’attaquant Benjamin Sesko (Leipzig), elle possède dans ses rangs deux individualités qui peuvent également faire la différence.

Retrouvailles avec le Kosovo

Enfin, la Suisse n’a pas oublié qu’elle a été incapable de battre le Kosovo lors du tour préliminaire de l’Euro 2024. Dirigé désormais par l’éphémère entraîneur du FC Zurich Franco Foda, le Kosovo peut vraiment brouiller les cartes dans ce groupe. Surtout si Edon Zhergrova évolue enfin en sélection dans le registre qui est le sien à Lille. L’ancien joueur du FC Bâle est, comme Isak et Gyökeres, un attaquant capable de forcer la différence à tout moment, le type de joueur que Murat Yakin ne possède plus vraiment dans ses rangs...

On ignore encore le calendrier des matches. Mais Murat Yakin a sans doute apprécié le fait de figurer dans un groupe de quatre, et non dans un groupe de cinq. Il pourra ainsi bénéficier de deux matches amicaux lors du rassemblement de mars pour peaufiner sa préparation.