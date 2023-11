Après plusieurs semaines de doutes, l’équipe de Suisse a enfin composté son billet pour l’Euro 2024 en concédant le nul face au Kosovo (1-1) samedi soir à Bâle. Même si l’essentiel est acquis, Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont rassuré personne sur la pelouse du Parc Saint-Jacques. Après cette nouvelle prestation bien décevante, les dirigeants de l’ASF vont-ils continuer à faire confiance à Murat Yakin ? Rien n’est moins sûr... Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Service minimum pour la Nati : Xherdan Shaqiri et Cie iront en Allemagne l’été prochain. KEYSTONE

Yann Sommer (gardien) : 5

Au chômage technique en début de match, le gardien de l’Inter Milan s’est fait une énorme frayeur à la 28e minute en voulant jouer au plus malin avec le remuant Elbasan Rashani. Heureusement, cette erreur n’a pas été sanctionnée d’un but. Hormis ce coup de chaud, l’ancien portier du Bayern Munich a vécu un samedi soir plutôt tranquille même s’il n’a, une nouvelle fois, pas réussi à garder sa cage inviolée. Rageant.

Ulisses Garcia (latéral gauche) : 7

Le Genevois a profité de la blessure de Ricardo Rodriguez (touché au tendon d’Achille) pour fêter une 6e sélection sous le maillot rouge à croix blanche. Très actif sur son flanc gauche, il est régulièrement venu en aide à Ruben Vargas en phase offensive. Les deux hommes se sont d’ailleurs associés sur l’ouverture du score suisse (48e). Une belle récompense pour le joueur de Young Boys qui a finalement rendu une copie très propre.

Nico Elvedi (défenseur central) : 5

De retour dans le onze de départ de Murat Yakin à la place du décevant Cédric Zesiger, le défenseur du Borussia Mönchengladbach a ramené un peu de sérénité au sein d'une arrière-garde helvétique pas toujours rassurante ces derniers mois. Propre dans ses interventions, le Zurichois de 27 ans a livré une performance tout en sobriété, excepté une relance hasardeuse qui aurait pu coûter cher (56e).

Manuel Akanji (défenseur central) : 5

Après une seconde période très compliquée face à Israël mercredi, Manuel Akanji a retrouvé samedi le niveau qu’il présente chaque semaine avec son club de Manchester City. Solide dans les duels, le patron de la défense suisse n’a pas hésité non plus à amener le surnombre dans le camp kosovar. Rassurant.

Eray Cömert (latéral droit) : 4

Titularisé dans une position inhabituelle, Eray Cömert n’a pas démérité sur la pelouse glissante du Parc St-Jacques. S’il n’a pas commis de grossière erreur sur le plan défensif, le joueur du FC Nantes n’est jamais parvenu à se projeter vers l’avant afin de venir créer des combinaisons avec Xherdan Shaqiri. Un manque d’allant offensif qui démontre bien que Cömert n’est pas un latéral de métier. Murat Yakin l’aura-t-il remarqué ?

Denis Zakaria (milieu axial) : 5

Denis Zakaria n’a pas ménagé ses efforts pour se projeter en direction du but kosovar. Son magnifique travail aurait pu être récompensé par un but à la 58e minute mais il a malheureusement vu sa belle frappe prise des 35 mètres être parfaitement captée par Visar Bekaj. Alors que ses deux compères du milieu de terrain, Granit Xhaka et Remo Freuler, ont vécu une soirée difficile, le joueur de l’AS Monaco a su garder la tête hors de l’eau.

Granit Xhaka (milieu axial) : 3

Depuis cet été, le Granit Xhaka de l’équipe de Suisse n’est pas celui du Bayer Leverkusen. Souvent nonchalant, le capitaine de la Nati a multiplié les imprécisions dans cette partie si particulière pour lui. Frustré, l’ancien joueur d’Arsenal a commis une grosse faute qui aurait pu lui coûter bien plus qu’un carton jaune (58e). Ce vilain geste symbolise parfaitement les difficultés que rencontre actuellement le frère de Taulant en sélection nationale. La faute à sa relation tumultueuse avec Murat Yakin ?

Remo Freuler (milieu axial) : 3

Remo Freuler aurait pu mettre la Suisse sur les bons rails. Malheureusement, le Glaronais a, d’une manière presque inexcusable, manqué sa frappe après un magnifique travail de l’intenable Ruben Vargas (17e). Ce raté n’a pas mis en confiance Remo Freuler qui a traversé cette partie sans faire d’étincelles. Après cette prestation bien terne, la place de titulaire de l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame pourrait être discutée. Surtout que son remplaçant et coéquipier à Bologne, Michel Aebischer, a fait une entrée remarquée.

Ruben Vargas (ailier gauche) : 8

Quel match de Ruben Vargas ! Après avoir marqué le but suisse face à Israël mercredi, le joueur d’Augsbourg a récidivé contre le Kosovo (48e). Auteur d’un début de match tonitruant, l’attaquant de 25 ans avait décidément envie de briller sur la pelouse du Parc St-Jacques. Mission accomplie. Sa belle complicité avec Ulisses Garcia est aussi à souligner.

Xherdan Shaqiri (ailier droit) : 5

Sevré de compétition officielle depuis près d’un mois, le joueur du Chicago Fire a eu besoin d’une mi-temps pour se mettre en jambe. Auteur de plusieurs inspirations qui auraient pu transpercer la défense kosovare, «XS» a livré un match correct pour sa 118e sélection en équipe de Suisse, égalant au passage le légendaire Heinz Hermann.

Noah Okafor (attaquant) : 4

Noah Okafor a beaucoup tenté mais n’a pas réussi à trouver la solution pour faire exploser le verrou kosovar. Auteur d’un match très sérieux contre Israël, le Bâlois a vécu une soirée plus contrastée à Bâle. Fatigué, le joueur de l'AC Milan a logiquement cédé sa place à Zeki Amdouni à la 75e minute.

A noter que Michel Aebischer (66e), Dan Ndoye (75e), Zeki Amdouni (75e) Andi Zeqiri (69e), Renato Steffen (84e) et Filip Ugrinic (84e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.