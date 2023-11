Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Assurée de participer à l’Euro 2024 depuis samedi, l’équipe de Suisse de football a conclu sa campagne de qualification de bien triste manière en Roumanie (1-0). Une fois de plus, les hommes de Murat Yakin ont livré une piètre prestation, errant telles des âmes en peine sur la pelouse de Bucarest et montrant de nombreux signes de frustration. Découvrez les notes (sur 10) des joueurs de la Nati.

Yvon Mvogo (gardien) : 5

Profitant de l’absence de Gregor Kobel (douleurs musculaires), qui aurait dû jouer la doublure de Yann Sommer (laissé au repos), Yvon Mvogo a vécu une soirée frustrante pour sa sixième apparition sous le maillot rouge à croix blanche. Peu inquiété par les attaquants roumains, le portier fribourgeois n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence. Il a toutefois dû s’avouer vaincu à la 50e minute. Rageant.

Ricardo Rodriguez (défenseur central) : 3

De retour dans le onze de base (il était forfait contre le Kosovo en raison de douleurs au tendon d'Achille), Ricardo Rodriguez a été replacé dans l’axe d’une défense à trois aux côtés de Nico Elvedi et Manuel Akanji. Un poste qui lui convient mieux, mais sa nonchalance a coûté cher. Son manque de réactivité a ainsi permis à Denis Alibec d’ouvrir le score (50e) sans réelle opposition de la part du joueur du Torino.

Nico Elvedi (défenseur central) : 4

A l’image de l’ensemble de ses coéquipiers, Nico Elvedi n’est pas apparu sous son meilleur jour pour célébrer sa 50e sélection en équipe nationale. Sans être véritablement mis en difficulté par les offensives roumaines, l’arrière de 27 ans n’a pas réussi à ramener la sérénité qu’il avait apportée contre le Kosovo dans une défense proche de l’implosion par moments.

Manuel Akanji (défenseur central) : 2

D’ordinaire très calme et sûr dans ses interventions, Manuel Akanji a passé une soirée bien compliquée. Auteur de plusieurs erreurs défensives, le patron de la défense suisse a montré d’inhabituels signes de frustration en fin de match, pour lesquels il a été averti dans le temps additionnel. Simple fatigue accumulée après trois rencontres disputées en une semaine ou réel malaise au sein d’une Nati en perdition ?

Ulisses Garcia (milieu gauche) : 4

En évidence samedi à Bâle en tant que latéral, Ulisses Garcia a cette fois-ci joué les pistons sur le côté gauche dans le système en 3-4-3 proposé par Murat Yakin. S’il s’est porté vers l’avant en début de rencontre et n’a pas ménagé ses efforts, le joueur des Young Boys n’a toutefois pas eu la précision nécessaire pour débloquer la situation. Il a cédé sa place à la 62e à Filip Ugrinic, qui n’est pas passé loin d’offrir un nul inespéré à la formation helvétique juste avant le coup de sifflet final (96e).

Michel Aebischer (milieu axial) : 5

Titularisé pour la première fois depuis juin 2022 et une défaite en Ligue des nations contre l’Espagne (1-0), Michel Aebischer a sans aucun doute été le «meilleur» Helvète en Roumanie. Après une entame hésitante face au pressing haut adverse, le Fribourgeois du Bologne FC a pris confiance et n’a pas hésité à se porter à l’attaque. Il a ainsi délivré une superbe passe en direction de Noah Okafor, seul face au gardien (60e), avant de voir sa frappe être déviée par un défenseur (65e). Il a fini par être remplacé à la 84e par Remo Freuler.

Granit Xhaka (milieu axial) : 2

Il y a le Granit Xhaka impérial en Bundesliga depuis le début de la saison, et il y a le Granit Xhaka transparent en équipe de Suisse cet automne. Ses nombreuses imprécisions et ses gestes d’agacement à répétition prouvent bien que la mécanique du métronome de la Nati s’est enrayée. Le mal-être est profond chez le capitaine...

Dan Ndoye (milieu droit) : 4

Pendant d’Ulisses Garcia dans le couloir droit, Dan Ndoye a apporté une certaine largeur au jeu helvétique en début de partie, dédoublant à de nombreuses reprises avec Xherdan Shaqiri. Virevoltant, il a toutefois manqué de tranchant dans ses centres et de fluidité dans son jeu. Logiquement moins à l’aise sur le repli défensif, le Vaudois a eu toutes les peines du monde dans un rôle qui n’est pas le sien habituellement. On a bien cru qu’il allait provoquer un penalty à la 55e... Une preuve de plus qu’on ne peut pas aborder trois matches sans latéral droit de métier.

Ruben Vargas (ailier gauche) : 4

Deux c’est assez, trois c’est trop. Buteur tant face à Israël que contre le Kosovo, Ruben Vargas n’est pas parvenu à réitérer sa performance à la National Arena de Bucarest. Toujours remuant sur son flanc gauche et malgré une frappe détournée par Horațiu Moldovan (61e), le Lucernois de 25 ans a néanmoins présenté trop de déchets techniques dans son jeu pour faire à nouveau la différence. Sans doute émoussé après deux bons matches, il a été remplacé à la 80e par Andi Zeqiri.

Xherdan Shaqiri (ailier droit) : 2

S’il avait été l’une des rares satisfactions lors du rassemblement en octobre, Xherdan Shaqiri a traversé cet ultime rendez-vous de l’année tel un fantôme. En manque de compétition, le lutin bâlois n’est pas parvenu à créer le danger. Il a cédé sa place à la 62e minute à Renato Steffen. On se demande d’ailleurs ce que fait encore ce dernier en équipe de Suisse, tant ses récentes apparitions font peine à voir...

Noah Okafor (attaquant) : 3

A nouveau positionné à la pointe de l’attaque, Noah Okafor n’a pas réussi à faire sauter le verrou roumain malgré deux belles occasions (18e et 60e). Si le Bâlois de 23 ans, remplacé à la 62e par Zeki Amdouni, évolue parfois à ce poste avec l’AC Milan, ce rôle de pivot n’est peut-être pas celui qui lui convient le mieux. On ne peut s’empêcher de penser qu’un Breel Embolo (blessé de longue date) ou encore un Haris Seferović (plus convoqué) manquent cruellement à cette Nati.

A noter que Zeki Amdouni (62e), Renato Steffen (62e), Filip Ugrinic (62e) Andi Zeqiri (81e) et Remo Freuler (84e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.