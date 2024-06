Pour son avant-dernier match de préparation avant le début de l’Euro 2024, l’équipe de Suisse a aisément pris la mesure de l’Estonie (4-0) mardi soir à Lucerne. Auteurs de plusieurs fulgurances, les hommes de Murat Yakin ont montré un visage plutôt plaisant aux 14’473 spectateurs de la Swissporarena, dont faisait partie un certain Marco Odermatt. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Steven Zuber (ici avec Kwadwo Duah) a fêté son retour en sélection nationale d’une bien belle manière. ats

Grégoire Galley Grégoire Galley

Yvon Mvogo (gardien) : 7

Pour son quatrième match consécutif avec l’équipe de Suisse, le cerbère de Lorient, relégué en Ligue 2 au terme de la saison, n’a pas eu besoin de forcer son talent pour garder sa cage inviolée à Lucerne. Malgré une soirée tranquille, le Fribourgeois de 29 ans a tout de même dû réaliser une très belle parade sur un essai du latéral estonien, Arthur Pikk (58e minute). Appliqué dans son jeu au pied, l’ancien joueur du PSV Eindhoven a donc rendu une copie très propre dans cette rencontre qui sera probablement sa dernière avant les retours de Yann Sommer et de Gregor Kobel.

Fabian Schär (défenseur central) : 6

Tourmenté par quelques soucis physiques avec son club de Newcastle en fin de saison, le Saint-Gallois a réalisé une prestation plutôt aboutie sur la pelouse de la Swissporarena. Positionné sur le côté droit de la défense à trois helvétique, l’ancien joueur du Deportivo La Corogne n’a pas hésité à porter le ballon vers l’avant dans l’espoir de créer des surnombres en zone offensive. Malgré quelques imprécisions, ses transversales en direction de Dan Ndoye ou de Steven Zuber ont souvent mis en difficulté la défense estonienne. Touché en fin de match, il a dû quitter prématurément ses collègues (84e), ce qui a obligé la Nati à terminer la rencontre à dix puisque Murat Yakin avait déjà réalisé tous ses changements.

Manuel Akanji (défenseur central) : 5

Champion d’Angleterre avec Manchester City, le patron de l’arrière-garde helvétique a fait le travail sans plus. N’hésitant pas à se projeter en zone offensive avec son club, Manuel Akanji se montre encore trop timide lorsqu’il porte le maillot rouge à croix blanche. A corriger en vue de l’Euro et du match face à la Hongrie.

Nico Elvedi (défenseur central) : 7

A l’image de son compère de toujours en défense centrale Manuel Akanji, Nico Elvedi n’a pas eu à forcer son talent pour annihiler les rares incursions estoniennes dans le camp suisse. Propre dans ses interventions et appliqué à la relance, le défenseur du Borussia Mönchengladbach a couronné sa belle soirée en inscrivant son 2e but en 52 sélections d’une tête qui a mystifié le gardien estonien, Matvei Igonen (63e).

Silvan Widmer (Milieu droit) : 5

Placé dans un rôle plus offensif qu’à l’accoutumée, le joueur de Mayence n’a pas ménagé ses efforts sur son côté droit. Souvent brouillon, il n’est malheureusement pas parvenu à donner réellement des sueurs froides aux joueurs baltes. L’Argovien a logiquement cédé sa place à Leonidas Stergiou à l’heure de jeu. Malgré une partie mi-figue, mi-raisin, la présence de Silvan Widmer dans le onze qui débutera le match face à la Hongrie le 15 juin prochain semble certaine.

Granit Xhaka (milieu axial) : 7

Colossal avec le Bayer Leverkusen tout au long de la saison, le capitaine de la Nati a tenu son rang face aux modestes joueurs estoniens. L’ancien joueur d’Arsenal s’est montré très inspiré sur plusieurs passes qui ont amené le danger devant la cage adverse. Le frère de Taulant n’a aussi pas hésité à prendre sa chance durant cette rencontre. Sa lourde frappe de la 43e minute aurait d’ailleurs pu faire mouche mais le gardien balte en a décidé autrement.

Remo Freuler (milieu axial) : 4

Remo Freuler a beaucoup couru mais n’a jamais vraiment réussi à se mettre en évidence dans l’entrejeu helvétique. Appliqué dans ses passes et dans son replacement défensif, le joueur de Bologne a réalisé une prestation honorable sans plus. Comme souvent, il manque au Glaronais de 32 ans ce petit grain de folie qui pourrait faire toute la différence en zone offensive.

Dan Ndoye (Milieu gauche) : 6

Le joueur de Bologne a certainement encore marqué de précieux points en vue d’une place de titulaire à l’Euro. Très généreux sur son côté gauche, il a souvent donné le tournis aux défenseurs estoniens. Son entente avec Steven Zuber et Granit Xhaka a également fait des merveilles. Pour l’ensemble de son oeuvre, le Vaudois aurait mérité de trouver la faille. Gageons que cela n’est que partie remise...

Xherdan Shaqiri (ailier droit) : 5

Après une saison très mitigée outre-Atlantique avec Chicago, Xherdan Shaqiri espère retrouver toute sa verve afin d’emmener la Nati vers les sommets en Allemagne. Après cette partie face à l’Estonie, force est de constater que l’ancien joueur de Liverpool a encore beaucoup de travail devant lui. Son penalty raté en est la preuve. Heureusement, Shaqiri a pu retenter sa chance grâce à l’intervention de la VAR et cette fois-ci son pied n’a pas tremblé (70e). Un 31e but en sélection qui lui fera certainement le plus grand bien.

Steven Zuber (ailier gauche) : 8

Quel match de Steven Zuber ! De retour en sélection après une année d’absence, le joueur de l’AEK Athènes a su saisir sa chance pour définitivement valider son billet pour l’Allemagne. Auteur d’un but somptueux (20e), le meilleur passeur de l’Euro 2021 a été dans tous les bons coups à Lucerne. Suffisant pour prétendre même à une place de titulaire ? La question mérite d’être posée.

Kwadwo Duah (attaquant) : 5

Pour sa première sélection avec l’équipe de Suisse, L’attaquant du Ludogorets Razgrad a montré un visage plutôt intéressant. Sur un centre millimétré de Granit Xhaka, L’ancien joueur de Neuchâtel Xamax aurait même pu lever les bras au ciel mais sa reprise de la tête a joliment été détournée par Matvei Igonen (16e). Peut-être amoindri par une légère blessure à la cheville, Duah s’est montré plus discret en seconde partie de première mi-temps. Il a donc logiquement été remplacé par Zeki Amdouni.

Vincent Sierro (entré à la pause) : 6

Auteur d’un premier match convaincant sous le maillot rouge à croix blanche en mars dernier face à l’Irlande, le Valaisan a pris la place de Remo Freuler et a une nouvelle fois réalisé une bonne partie avec la Nati. Propre dans ses passes et dans son repli défensif, le joueur de Toulouse a testé les gants du gardien balte à la 50e minute sans succès. Sauf énorme surprise, il devrait faire partie de la liste définitive pour l’Euro qui sera divulguée ce jeudi par Murat Yakin.

Zeki Amdouni (entré à la pause) : 7

A l’image d’un Xherdan Shaqiri, Zeki Amdouni n’a pas vécu une saison de tout repos avec Burnley qui a connu la relégation en Championship en Angleterre. Revanchard, le Genevois rêve donc de briller avec la Nati dans moins de deux semaines en Allemagne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur du Lausanne-Sport n’a pas perdu de temps pour se mettre en évidence. Entré en jeu à la place de Kwadwo Duah, Amdouni a mis deux minutes pour tromper la vigilance du gardien estonien (47e). L’attaquant a inscrit au passage son 7e but en 14 sélections. Des statistiques qui ont plutôt fière allure.

Ruben Vargas (entré à la pause) : 6

A l’heure de remplacer le héros du soir, Steven Zuber, l’attaquant d’Augsbourg devait certainement ressentir une légère pression sur ses épaules. Auteur d’un excellent travail préparatoire sur le but de Zeki Amdouni, le Lucernois a prouvé à Murat Yakin qu’il pouvait encore compter sur lui. Grâce à sa vitesse, il a également pu se montrer dangereux à plusieurs reprises. Cette prestation honorable pourra-t-elle lui permettre de prétendre à une place de titulaire face à la Hongrie ? Rien n’est moins sûr après le très bon match de Steven Zuber...

A noter que Leonidas Stergiou (61e), Fabian Rieder (61e) et Michel Aebischer (74e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.