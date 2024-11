Vaincue 2-0 par la Serbie le mois dernier, l’équipe de Suisse n’a pas réussi à prendre sa revanche ce vendredi soir du côté du Letzigrund à Zurich. Les hommes de Murat Yakin ont, en effet, concédé un match nul rageant (1-1) synonyme de relégation en division B de la Ligue des nations. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Un match nul frustrant pour les Suisses contre les Serbes à Zurich.

Grégoire Galley Arthur Rappaz

Note de la rédaction 5 Gardien de but Gregor Kobel

Absent des terrains depuis deux semaines, le cerbère du Borussia Dortmund a dû certainement faire attention à ne pas prendre froid au cours d’une première période durant laquelle il n’a eu aucune intervention à effectuer. Changement de décor après le thé puisque l’ancien gardien de Stuttgart a détourné un penalty du capitaine serbe Aleksandar Mitrovic (53e). Alors qu’il croyait certainement réussir son premier blanchissage sous le maillot rouge à croix blanche, Gregor Kobel a dû malheureusement aller chercher le cuir au fond de ses filets en fin de match suite à une contre-attaque fulgurante des joueurs des Balkans (88e).

Note de la rédaction 5 Latéral droit Edimilson Fernandes

Désigné, avec Murat Yakin, comme le principal coupable de la funeste défaite concédée face au Portugal (6-1) lors du Mondial au Qatar, le Valaisan de Brest a fait d’énormes progrès en tant que latéral droit, un poste qui n’est pourtant pas le sien en club. Pour preuve, l’ancien joueur du FC Sion s’est fait l’auteur de plusieurs centres très dangereux. Il a également été le premier Helvète à tester les réflexes du portier serbe, Dorde Petrovic (12e). Le cousin de Gelson a également frappé sur le poteau (82e) avant de céder sa place quelques secondes plus tard à Kevin Mbabu (83e). Avec cette prestation convaincante, Edimilson Fernandes peut légitimement espérer pousser Silvan Widmer sur le banc des remplaçants.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Eray Cömert

Auteur de plusieurs prestations insipides sous le maillot rouge à croix blanche, le natif de Rheinfelden a plutôt bien tenu la baraque en l’absence de l’habituel patron de la défense Manuel Akanji. Son intervention salvatrice face au poison Dusan Vlahovic (41e), qui filait seul au but, a notamment permis aux hommes de Murat Yakin de regagner les vestiaires avec un score nul et vierge. En revanche, le défenseur de Valladolid a provoqué le penalty serbe après s’être fait rouler dans la farine par ce diable d’Aleksandar Mitrovic (53e). Heureusement, Gregor Kobel veillait au grain...

Note de la rédaction 4 Défenseur central Aurèle Amenda

Pour son premier match avec l’équipe de Suisse, Aurèle Amenda s’est livré à un duel de titans avec Dusan Vlahovic. Face à l’un des tout meilleurs attaquants de la planète, le Biennois de 21 ans n’a pas démérité. 20e néophyte lancé par Murat Yakin, le défenseur de l’Eintracht Francfort a montré à son entraîneur qu’il avait les épaules assez solides pour lorgner une place de titulaire malgré son jeune âge.

Note de la rédaction 4 Latéral gauche Ricardo Rodríguez

Sevré de temps de jeu au Betis Séville, Ricardo Rodriguez a vécu une première période plutôt compliquée en raison de son flagrant manque de rythme. En revanche, il s’est montré bien plus en jambe après le thé. Pour preuve, le seul but helvétique de la soirée vient de son côté. Toutefois, l’ancien joueur du Torino semble aujourd’hui plus à l’aise dans une défense à trois que dans ce poste de latéral gauche. Une chance pour Ulisses Garcia qui l’a remplacé en fin de rencontre (89e) ?

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Granit Xhaka

Sévèrement averti suite à un coup de coude sur Mitrovic (35e), le capitaine du navire rouge et blanc a réussi à conserver son calme malgré plusieurs provocations des joueurs serbes. En véritable chef d’orchestre, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen a joué une multitude de ballons dans la verticalité parvenant plusieurs fois à désarçonner le bloc adverse. En revanche, l’ancien joueur d’Arsenal ne s’est pas montré à son avantage sur le but d’Aleksa Terzic au moment de mettre hors-jeu les attaquants serbes.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler

Au four et au moulin, Remo Freuler a multiplié les courses tant sur le plan offensif que défensif. Trop souvent résumé à ses qualités de gratteur de ballons, le milieu de terrain de Bologne a subtilement remis le cuir de la tête en direction de Zeki Amdouni sur la seule réussite helvétique de la soirée (78e). Auteur d’une nouvelle prestation sérieuse, le Glaronais de 32 ans est l’un des Suisses qui se montre le plus constant en cet automne pour le moins agité.

Note de la rédaction 2 Milieu de terrain Fabian Rieder

Il est difficile d’écrire quelques lignes au sujet de Fabian Rieder tant celui-ci a été inexistant tout au long de la partie. Positionné en soutien de Breel Embolo sur la feuille de match, le milieu central de Stuttgart a plutôt évolué sur le flanc droit de l’attaque suisse où il n’est jamais parvenu à se mettre en évidence. Après un Euro féérique, le retour sur terre est décidément bien pénible pour l’ancien joueur des Young Boys. Son remplacement par Joël Monteiro (65e) a d’ailleurs revigoré l’animation offensive de la Nati. Fabian Rieder a donc du souci à se faire pour sa place de titulaire.

Note de la rédaction 6 Ailier droit Zeki Amdouni

Quelle prestation de Zeki Amdouni ! Intenable, l’attaquant du Benfica a donné mille tourments à la défense serbe. Après plusieurs tentatives infructueuses, son abnégation a été récompensée par un splendide but (78e). Placé en soutien de Breel Embolo, Zeki Amdouni s’affirme de plus en plus comme le digne successeur de Xherdan Shaqiri. Avec 10 buts en 24 sélections, il présente aussi une statistique assez folle en équipe nationale. S’il continue à ce rythme, le Vaudois de 23 ans pourrait, pourquoi pas, faire vaciller le record d’Alexander Frei (42 buts en 84 sélections).

Note de la rédaction 3 Ailier gauche Noah Okafor

Banni après l’Euro en raison d’un manque d’implication à l’entraînement, le joueur du Milan AC avait une occasion en or de redorer son blason auprès de Murat Yakin. Malheureusement pour lui, force est de constater que le Bâlois n’est pas parvenu à saisir sa chance. Brouillon et proposant un jeu bien trop stéréotypé, l’ancien attaquant de Salzbourg ne s’est jamais montré véritablement menaçant sur la pelouse du Letzigrund hormis une déviation sur la latte en fin de première période (42e). Il a logiquement été remplacé par Kutesa à la 65e minute. Murat Yakin redonnera-t-il une opportunité de briller à Noah Okafor sous le tricot de la sélection nationale ? Rien n’est moins sûr...

Note de la rédaction 2 Attaquant de pointe Breel Embolo

Que dire de la rencontre de Breel Embolo ? En manque de confiance évidente face aux cages, le joueur de Monaco s’est beaucoup dépensé sur le front de l’attaque helvétique sans jamais se montrer réellement dangereux. Son carton jaune reçu suite à un ballon tiré sur un joueur serbe symbolise toute sa frustration. Il a avantageusement été remplacé par Andi Zeqiri à la 65e minute.

A noter que Dereck Kutesa (65e), Joël Monteiro (65e), Andi Zeqiri (65e), Kevin Mbabu (83e) et Ulisses Garcia (89e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

