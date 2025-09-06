La Suisse débutait sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026 vendredi soir à Bâle. Au Parc St-Jacques, dans un match annoncé comme piégeux, la troupe de Murat Yakin a sorti une prestation d’exception face au Kosovo (4-0), de quoi rassurer pour la suite de cette phase pré-Coupe du monde. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

La composition de l’équipe de Suisse en amont de la rencontre face au Kosovo. Keystone

Rédaction blue Sport Arthur Rappaz

Note de la rédaction 4 Gardien de but Gregor Kobel

Encore sans véritable match référence avec l’équipe nationale, le portier du Borussia Dortmund aura finalement décroché son premier blanchissage dans un match à enjeu, après avoir déjà signé un clean sheet en amical face aux USA. L'ange gardien de la Nati n’aura pas eu à beaucoup s’employer pour sa 14e sélection, la faute à une équipe kosovare peu inspirée dans ses phases offensives et une défense rouge et blanche aux aguets.

Note de la rédaction 5 Latéral droit Silvan Widmer

Quelle débauche d’énergie du natif d’Aarau ! L’international suisse a largement participé à l’effort de la Nati en proposant constamment une multitude d’appels pour démultiplier les alternatives offensives. Cela s’est d’ailleurs concrétisé par un but, le troisième de la Suisse. L’arrière droit de Mayence n’a malgré tout pas toujours été exempt de tout reproche de l’autre côté du terrain, notamment lors d’un carton jaune à la 77e minute, avec une intervention décisive qui aurait pu coûter davantage.

Note de la rédaction 6 Défenseur central Manuel Akanji

On aurait pu avoir l’ombre d’un doute avec sa situation instable en club, mais Manuel Akanji est le taulier indéboulonnable de la défense helvétique. Rejeté par son ancien club et Pep Guardiola, le tout frais Milanais a démontré sa supériorité, sa sérénité et son aisance dans les duels tout au long du match. Cerise sur le gâteau, Akanji a mis en avant ses qualités athlétiques pour inscrire le premier but. Les supporters de l’Inter peuvent se réjouir : l’ancien de Manchester City arrive avec une très bonne préparation malgré une présaison mouvementée. Un patron malgré les conditions !

Note de la rédaction 4 Défenseur central Nico Elvedi

Le Zurichois a souvent connu l’enfer lors de ses dernières sélections avec l’équipe de Suisse. « Rassurant » n’étant que rarement un mot associé à Nico Elvedi, la rencontre du jour n’a pas dérogé à la règle. Pourtant, le joueur de Mönchengladbach a remporté des duels importants, notamment en début de seconde période, qui ont empêché le Kosovo de relancer une dynamique et d’y croire.

Note de la rédaction 5 Latéral gauche Ricardo Rodríguez

Shaqiri, Sommer, Schär… partis, mais Ricardo Rodriguez porte toujours le maillot de l’équipe nationale, et il le fait toujours avec brio. Pour sa 130e sélection, l’aîné de la charpente défensive a montré à la fois sa projection offensive, caractéristique de son jeu, et une grande justesse défensive dans ses rares interventions. Remplacé à la mi-temps, l’arrière gauche du Real Betis a été préservé en vue du prochain match de la Nati, la semaine prochaine.

Note de la rédaction 6 Milieu de terrain Granit Xhaka

Véritable chef d’orchestre, Xhaka a proposé une nouvelle symphonie nationale. Tout récemment signé en Premier League, à Sunderland, le milieu de terrain au caractère parfois sulfureux a livré une prestation dont lui seul détient le secret : verticalisation du jeu, cassage de lignes adverses et regard toujours porté vers l’avant. Xhaka a varié, trouvé des passes clefs et été au cœur de l’offensive suisse. C’était du très grand Granit Xhaka, et dans ces soirs-là, on s’assied et on apprécie le spectacle.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler

Souvent décisif lors de ses dernières apparitions avec le maillot rouge et blanc, cette fois-ci le milieu de Bologne a été plus discret que ses comparses. Maître dans l’art du sale boulot, Freuler reste cependant le point faible technique du jeu très vertical imaginé et incarné par l’entraîneur et son staff.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Fabian Rieder

Surprise, à son échelle, avant le coup d’envoi, Murat Yakin a décidé de faire confiance à Fabian Rieder plutôt qu’à Denis Zakaria ou Michael Aebischer, et le Bernois lui a donné raison en long et en large. L’ancien de Young Boys a souvent fait preuve de justesse dans les transitions, envoyant des ballons qui trouvaient en permanence les crampons de ses compagnons, notamment en profondeur. Malgré quelques déchets, sa qualité technique sur coups arrêtés ou sur centres a fait la différence, notamment lors du troisième but suisse. Rieder, un pari gagnant et un titulaire en puissance.

Note de la rédaction 6 Ailier droite Dan Ndoye

Véritable étoile montante de la sélection nationale et brillant avec Nottingham Forest depuis le début de la saison, tous les yeux étaient rivés sur Dan Ndoye, et il a répondu présent. Dans son style agressif, le joueur originaire de Nyon a constamment plongé vers le but adverse, en parfaite communion avec l’ensemble de l’équipe. Décisif sur la majorité des réalisations helvétiques, Ndoye a créé des décalages qui ont fait mal au Kosovo. Peu avare dans ses efforts, le Vaudois a également mouillé le maillot dans ses replis défensifs. En bref, il s’impose comme l’arme offensive numéro 1 de la Suisse, exactement ce dont l’équipe avait besoin !

Note de la rédaction 4 Ailier gauche Ruben Vargas

Soufflant le chaud et le froid avec l’équipe de Suisse, Vargas s’est montré sous un beau jour. L’ailier de Séville, virevoltant sur son côté, a surtout incarné la volonté du secteur offensif suisse de s’investir dans la récupération et d’exécuter un pressing haut de grande qualité. On remerciera le Lucernois pour la superbe balle déposée sur la tête d’Akanji sur corner, à l’origine de l’ouverture du score.

Note de la rédaction 5 Attaquant de pointe Breel Embolo

Qu’il est difficile de juger un match de Breel Embolo ! Souvent critiqué pour son manque de constance devant les cages adverses, l’attaquant helvétique, tout juste transféré de Monaco à Rennes, a fait taire certains détracteurs en inscrivant un doublé, sans pour autant dissiper tous les doutes en manquant des occasions en or qui auraient pu lui permettre de creuser l’écart. Dans une période compliquée à cause de déboires judiciaires, Embolo n’a toutefois rien laissé transparaître sur le terrain. Enchaînant gestes brouillons et finitions d’attaquant, l'ancien Monégasque est parfois frustrant, mais au final, un doublé reste un doublé.

Embolo trifft mit der Hacke zum 4:0 05.09.2025

Note de la rédaction 3 Défenseur central Miro Muheim (entré à la mi-temps)

Entré à la place de Ricardo Rodriguez à la mi-temps, Muheim a été lancé dans le grand bain pour offrir plus de variations dans le jeu de l’équipe de Suisse. Pour se faire sa place, le natif d’Uri a tenté d’injecter de l’intensité, malheureusement de manière un peu brouillonne. Auteur d’une faute dangereuse à 16 mètres à la 70e minute, Muheim a manqué sa soirée tout en subissant le manque de vivacité de l’équipe en seconde période, une fois la victoire assurée.

À noter que Manzambi (60'), Aebischer (60'), Zakaria (75'), et Itten (85') entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.