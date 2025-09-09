2 matches, 6 points, 7 buts marqués, 0 encaissé : l’équipe de Suisse a magistralement lancé sa campagne qualificative pour le Mondial 2026. Après leur probant succès face au Kosovo (4-0) vendredi dernier, les hommes de Murat Yakin ont récidivé en atomisant la Slovénie (3-0) lundi soir au Parc Saint-Jacques de Bâle. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Impériale, la Nati poursuit son sans-faute La Suisse poursuit son sans-faute dans les éliminatoires du Mondial 2026. Trois jours après avoir écrasé le Kosovo, la troupe de Murat Yakin n'a laissé aucune chance à la Slovénie lundi à Bâle (3-0). 09.09.2025

Note de la rédaction 4 Gardien de but Gregor Kobel

Comme contre le Kosovo vendredi dernier, le cerbère du Borussia Dortmund n’a pas eu besoin de forcer son talent pour signer un troisième blanchissage consécutif sous le maillot rouge à croix blanche. Le Zurichois de 27 ans a donc eu tout le loisir de se délecter de la démonstration réalisée par ses coéquipiers face à des joueurs slovènes aux abois.

Note de la rédaction 4 Latéral droit Silvan Widmer

Auteur de la première frappe cadrée du match à la 16e minute, le natif d’Aarau n’a, encore une fois, pas ménagé ses efforts sur le flanc droit de la défense helvétique. Souvent présent dans les 16 mètres adverses, le joueur de Mayence a mis une pression constante sur le latéral gauche slovène Erik Janza. Alors que son temps avec la Nati semblait être peu à peu révolu, Widmer a prouvé qu’il demeurait incontournable au poste d’arrière droit. Isaac Schmidt, qui a remplacé l’Argovien à la 62e minute, devra donc encore ronger son frein.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Manuel Akanji

Buteur contre le Kosovo, le nouveau joueur de l’Inter Milan a dû laisser la vedette ce lundi soir à son compère de la défense centrale, Nico Elvedi. Malgré tout, l’ancien joueur de Manchester City a impeccablement tenu son rôle en muselant parfaitement le redoutable attaquant Benjamin Sesko, acheté à prix d’or par Manchester United cet été.

Note de la rédaction 6 Défenseur central Nico Elvedi

Après une année 2024 durant laquelle il avait perdu sa place de titulaire, Nico Elvedi est en train se refaire une santé avec la sélection nationale. Auteur d’une prestation XXL sur la pelouse du Parc Saint-Jacques, le joueur du Borussia Mönchengladbach n’a jamais hésité à se projeter vers l’avant afin de créer un surnombre dans le camp slovène. Son allant offensif a été récompensé par la première réussite de la rencontre tombée à la 18e minute sur corner. Ce but est le troisième pour le Zurichois de 28 ans avec le maillot de l’équipe de Suisse sur les épaules.

Note de la rédaction 4 Latéral gauche Ricardo Rodríguez

Tel un libéro en 5e ligue, Ricardo Rodriguez a évolué dans un fauteuil sur le flanc gauche de la défense suisse. Appliqué, l’arrière du Real Betis a livré la marchandise sans faire de bruit. Peut-être diminué par une légère blessure, l’ancien défenseur du Milan AC aurait pu amener davantage de danger dans la défense slovène à l’image de Silvan Widmer sur le côté droit de l’arrière-garde helvétique.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Granit Xhaka

Pour sa 139e sélection, le capitaine de la Nati n’a pas eu le rayonnement qu’on lui connaissait d’habitude. La faute à des joueurs slovènes qui avaient mis en place un schéma tactique pour réduire au silence le chef d’orchestre de la formation de Murat Yakin. Malgré tout, le joueur de Sunderland ne s’est pas excité et s’est contenté de bien défendre tout au long de cette rencontre.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler

Auteur d’un centre parfait pour Dan Ndoye sur le troisième but helvétique (38e), le milieu de Bologne a réalisé une prestation solide et n’a, comme souvent, pas rechigné à se coltiner les tâches ingrates. Malheureusement, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame n’a pas la même capacité que Granit Xhaka pour distiller des ballons de manière verticale. Face à un adversaire plus huppé que la Slovénie, cette carence pourrait être dommageable pour la sélection nationale.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Fabian Rieder

Le nouveau transfuge d’Augsbourg n’a pas déçu Murat Yakin lors de ce rassemblement de septembre, sa patte gauche se révélant être un véritable atout pour la Suisse. Pour preuve, le Bernois de 23 ans a déposé le cuir sur la tête de Breel Embolo sur le deuxième but helvétique tombé comme un fruit mûr à la 33e minute. Avant cela, l’ancien joueur de Rennes aurait pu aussi participer au festival suisse. Malheureusement, sa reprise de volée a brillamment été détournée par le gardien slovène, Jan Oblak. Quelque peu émoussé sur le plan physique, il a laissé sa place au Fribourgeois Michel Aebischer à la 62e minute.

Note de la rédaction 5 Ailier droit Dan Ndoye

Double passeur décisif contre le Kosovo, Dan Ndoye a endossé le costume de buteur ce lundi soir dans la cité rhénane. Le nouveau joueur de Nottingham Forest a parfaitement coupé au premier poteau un centre de Remo Freuler (38e) pour clore le festival offensif de la Suisse. Omniprésent sur le front de l’attaque, le Vaudois a inscrit son 4e but sous le maillot rouge à croix blanche. Avec un Dan Ndoye à ce niveau, il parait complètement improbable de ne pas voir la Nati en Amérique du Nord l’été prochain.

Note de la rédaction 5 Ailier gauche Ruben Vargas

Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, Ruben Vargas a fait taire ses détracteurs autant contre le Kosovo que face à la Slovénie. A l’image de Fabian Rieder, il a offert le premier but à Nico Elvedi (18e) suite à un corner magnifiquement tiré. Le nouvel attaquant du Séville FC a été remplacé par le Genevois Johan Manzambi peu après l’heure de jeu (62e).

Note de la rédaction 5 Attaquant de pointe Breel Embolo

Auteur d’une tête rageuse sur le deuxième but suisse (33e), Breel Embolo a démontré qu’il était irremplaçable en attaque. Pour preuve, celui qui vient de débarquer à Rennes a rejoint Stéphane Chapuisat au palmarès des buteurs suisses avec 21 réalisations. L’ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach en est également à 5 matches consécutifs avec au moins un but inscrit avec la Nati. Une première depuis un certain Alexander Frei il y a 20 ans. Ce dernier avait d’ailleurs aussi fait les beaux joueurs du... Stade Rennais !

À noter que Michel Aebischer (62e), Isaac Schmidt (62e), Johan Manzambi (62e), Denis Zakaria (78e) et Simon Sohm (90e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus