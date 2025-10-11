À une Nati en pleine bourre s’opposait une Suède en plein doute à Solna, près de Stockholm. Les premiers voulaient confirmer leur belle dynamique, les seconds sortir de leurs travers. Au terme d’une rencontre maîtrisée, ce sont les Suisses qui ont enfoncé les Suédois (2-0). Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Les joueurs suisses posent avant le match entre la Suède et la Suisse. KEYSTONE

Rédaction blue Sport Arthur Rappaz

Note de la rédaction 5 Gardien de but Gregor Kobel

Le portier titulaire de l’équipe nationale restait sur trois clean sheets : en voici une quatrième ! Pourtant, le mur de Dortmund n’aura pas eu à forcer son talent face à l’armada suédoise. Sauvé par son poteau, puis par un raté miraculeux du jeune Lucas Bergvall, Kobel a bénéficié d’une bonne étoile sur les rares grosses occasions adverses. Cela dit, l’ancien gardien de Stuttgart s’est montré rassurant et dominateur dans ses sorties. Une performance qui mérite les honneurs dans l’ensemble.

Note de la rédaction 4 Latéral droit Silvan Widmer

Débordé sur son côté par Ken Sema en début de rencontre, le natif d’Aarau a connu quelques déboires dans ses corvées défensives, qui auraient pu avoir des conséquences plus lourdes sur le score face un adversaire plus coriace. Sans doute avait-il aussi en tête le carton jaune reçu lors du match précédent. Un peu plus sûr dans ses interventions après la pause, Widmer a néanmoins manqué de cette folie offensive qui caractérise d'ordinaire son jeu. Un match correct, sans plus.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Manuel Akanji

Le défenseur central de l'Inter Milan aura tremblé à quelques rares occasions sur les 90 minutes, mais ses deux pertes de balle grossières ont conduit à deux des plus grosses occasions suédoises en première période. Le patron de la charnière défensive suisse n’a pas arrangé son cas lorsqu’il a contesté une décision arbitrale, écopant d’un carton jaune bien inutile. Match presque décevant au regard des standards d’Akanji.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Nico Elvedi

Après une prestation de choix face à la Slovénie et, plus largement, un retour en grâce sous le maillot rouge et blanc, le joueur du Borussia Mönchengladbach a confirmé sa forme étincelante qui rassure tout supporter helvétique. Le Zurichois n’a pas non plus été exempt de tout reproche, mais le voir performer à un tel niveau après les rencontres désastreuses de Ligue des nations force à l’encouragement. Si la Suisse dispose d’un solide Elvedi, elle peut nourrir de réelles ambitions.

Note de la rédaction 5 Latéral gauche Ricardo Rodríguez

Abonné de longue date aux percées offensives, le vétéran de la sélection nationale a distillé des ballons dangereux qui ont donné de l’épaisseur au jeu de la Nati. Peu avare d’efforts défensifs, l’arrière gauche du Real Betis a accompli sa besogne de l’autre côté du terrain jusqu’en fin de rencontre, comme en témoigne son intervention devant la tumultueuse pépite barcelonaise Bardghji. En un mot : impérissable. Profitons-en tant qu’il est encore là.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Granit Xhaka

Le maestro de la Nati n’a pas eu à surexploiter son talent, et pourtant, il a touché un nombre incommensurable de ballons. Véritable poumon du jeu de possession de Yakin, le milieu de Sunderland a parfois pêché par excès de confiance, commettant quelques imprécisions. Mais quand il a fallu assumer, le capitaine a répondu présent : penalty transformé et ouverture du score dans une rencontre décisive pour la qualification. D’un tir puissant, plein axe, Xhaka a rappelé pourquoi il porte le brassard. La Suisse peut compter sur un capitaine, un vrai.

Note de la rédaction 6 Milieu de terrain Remo Freuler

Récupérations, duels au sol remportés, interceptions salvatrices, tacles d’une propreté rare : le joueur de Bologne a imposé l’exigence défensive nécessaire à ses coéquipiers pour remporter ce match. Freuler s’est démultiplié et a annihilé quasiment à lui seul la construction du milieu suédois. Mais le natif d’Ennenda a également brillé offensivement : appels dans le jeu, création de surnombre pour compléter les escarmouches suisses, et, pour parachever son œuvre, une ultime interception suivie d’une transmission au virevoltant Manzambi, qui scellera le destin de la rencontre. Un match abouti de bout en bout pour Freuler.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Fabian Rieder

Rieder a renforcé son statut de titulaire lors des derniers rassemblements de l’équipe de Suisse, mais l’ancien joueur de YB n’a pas totalement crevé l’écran face à la Suède. Malgré quelques bons replis défensifs et un centre impeccable sur Vargas à la 58ᵉ minute, le Bernois aura soufflé le chaud et le froid. Devant composer avec une position très différente de celle d’ailier droit qu’il occupe à Augsbourg, il semble parfois encore se chercher sur le terrain. Dans l’ensemble, toutefois, Rieder reste, pour le moment, la meilleure option tactique de Murat Yakin.

Note de la rédaction 3 Attaquant Ruben Vargas

Brouillon dans ses enchaînements, l’attaquant du Séville FC a manqué de justesse dans les phases de transition et a parfois cassé le rythme de la relance helvétique, pourtant efficace pour sortir de la pression suédoise. Auteur d’un énorme raté avant l’heure de jeu, Vargas symbolise la soirée mitigée du secteur offensif suisse dans le dernier geste. Il illustre aussi le coaching gagnant de Yakin : au-delà du penalty obtenu par Djibril Sow, c’est bien son remplaçant, Manzambi, qui a scellé la victoire de la Nati.

Note de la rédaction 4 Attaquant Dan Ndoye

Dan Ndoye n’a pas marqué cette rencontre de son empreinte. Décisif lors de ses dernières sorties, le Vaudois a commis quelques erreurs techniques inhabituelles, surtout en première période, compensées par de bonnes lectures défensives. Plus incisif après la pause, l’ailier droit de Nottingham Forest a tout de même trouvé Sow dans la profondeur, à l’origine du penalty suisse. Moins lumineux qu’à son habitude, Ndoye reste néanmoins précieux.

Note de la rédaction 4 Attaquant Breel Embolo

L’ancien Monégasque restait sur une série de cinq matchs consécutifs avec au moins un but, mais n’ajoutera pas de sixième à son compteur. Le but s’est refusé au Rennais : auteur d’un poteau dès le début du match, Embolo a manqué plusieurs grosses occasions qui auraient pu mettre la Suisse à l’abri. Généreux dans les duels, l’international helvétique a été imprécis, mais a créé des espaces et pesé sur la défense suédoise. Du Embolo comme on le connaît : parfois frustrant, parfois génial.

À noter que Sow (59'), Jaquez (74'), et Manzambi (84') entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.