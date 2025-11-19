Comme attendu, l’équipe de Suisse de football a validé son visa pour l’Amérique du Nord où se déroulera la Coupe du monde l’été prochain. A Pristina, sous une pluie battante, les Helvètes ont concédé le match nul (1-1) face au Kosovo mardi soir. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Sous le déluge de Pristina, les Suisses ont composté leur billet pour le Mondial 2026. ats

Note de la rédaction 5 Gardien de but Gregor Kobel

Au chômage technique jusqu’au premier tir des Kosovars à la 37e minute, Gregor Kobel a vécu une première mi-temps très tranquille. En revanche, le décor a radicalement changé après le thé puisque le cerbère du Borussia Dortmund a encaissé un but sur une magnifique frappe de Florent Muslija (74e minute). Par la suite, le portier de 27 ans a réalisé les arrêts qu’il devait faire pour maintenir l’équipe de Suisse dans le match.

Note de la rédaction 3 Latéral gauche Ricardo Rodríguez

Pour sa 136e sélection, le latéral du Betis Séville a géré son effort en assurant sereinement ses tâches défensives. Cependant, on aimerait davantage voir l’ancien joueur du Milan AC se projeter vers l’avant et amener un petit grain de folie supplémentaire sur le flanc gauche de la Nati. Comme contre la Suède samedi, Ricardo Rodriguez a donc livré un match plutôt décevant.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Manuel Akanji

Comme il en a pris la bonne habitude depuis plusieurs années, le Zurichois de 30 ans a pleinement assumé son rôle de leader au cœur de l’arrière-garde helvétique. Aussi serein que solide, le défenseur de l’Inter Milan a littéralement «éteint» l’attaquant vedette du Kosovo, Vedat Muriqi. Avec un Manuel Akanji à ce niveau-là, la Nati pourra s’appuyer sur un véritable patron au cœur de sa défense en Amérique du Nord l’an prochain.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Nico Elvedi

Méconnaissable l’année dernière, Nico Elvedi a réalisé des prouesses sous le maillot rouge à croix blanche en 2025. Irréprochable dans ses interventions, le défenseur du Borussia Mönchengladbach a poursuivi sur sa belle lancée sur la pelouse du stade Fadil Vokrri. Espérons pour l’équipe de Suisse que l’état de grâce d’Elvedi se poursuive dans les mois qui viennent.

Note de la rédaction 5 Latéral droit Silvan Widmer

Redevenu titulaire indiscutable sous le chandail helvétique, le défenseur de Mayence n’a, une nouvelle fois, pas ménagé ses efforts pour enflammer son côté droit. Malheureusement, les montées rageuses de l’Argovien de 32 ans n’ont pas vraiment semé le chaos dans le camp des hommes de Franco Foda. Malgré tout, son volume de jeu reste impressionnant et représente un véritable atout pour la formation de Murat Yakin.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Granit Xhaka

Conspué par le public en raison de ses déclarations au sujet des binationaux helvético-kosovars Albian Hajdari et Leon Avdullahu, Granit Xhaka a su garder son calme tout au long du match. Moins flamboyant que face à la Suède samedi, l’ancien joueur d’Arsenal a réalisé une prestation solide dans un contexte qui ne lui était guère favorable.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Michel Aebischer

Auteur de la première action dangereuse de la partie à la 5e minute, Michel Aebischer a beaucoup couru dans l’entrejeu. Le joueur de Pise a multiplié les appels pour donner des solutions à ses coéquipiers. Il s’est également attelé à faire le liant entre la défense et l’attaque helvétique. Appliqué dans son placement et dans ses gestes techniques, le Fribourgeois se révèle être une parfaite alternative à Remo Freuler, absent de ce rassemblement en raison d’une fracture à la clavicule.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Djibril Sow

Préféré à Fabian Rieder en raison de son gabarit et de sa capacité à remporter des duels, le milieu de terrain de Séville n’a pas pleinement profité de la confiance accordée par Murat Yakin. Auteur d’une première période insipide, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort est revenu des vestiaires avec de meilleures attentions puisqu’il a réalisé la passe décisive sur le but de Ruben Vargas (47e). Hormis cette jolie action, Djibril Sow n’a jamais réussi à enthousiasmer les foules.

Note de la rédaction 4 Attaquant Ruben Vargas

Après avoir offert plusieurs passes décisives à ses compères, Ruben Vargas a marqué son premier but dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Cette réussite, tombée juste après la pause (47e), ne saurait toutefois faire oublier la prestation, encore une fois, trop brouillonne du joueur lucernois. Irréprochable dans son retour défensif, Vargas se doit d’être plus tranchant en attaque, notamment dans les duels à un contre un. Avec un Dan Ndoye indiscutable, Ruben Vargas pourrait voir sa place de titulaire être chipée par Johan Manzambi en Amérique du Nord. Affaire à suivre...

Note de la rédaction 4 Attaquant Johan Manzambi

Buteur face à la Suède sous les yeux de sa famille à Genève samedi, Johan Manzambi n’a pas eu la même verve à Pristina. Le joueur de Fribourg aurait pu néanmoins lever les bras au ciel à la 54e minute, mais sa tentative a brillamment été repoussée par le gardien kosovar Arijanet Murić. Un peu laxiste dans son replacement défensif, le Genevois de 20 ans semble plus performant à la pointe de l’attaque helvétique que sur le côté droit.

Note de la rédaction 4 Attaquant Breel Embolo

Une fois n’est pas coutume depuis le début de l’année, Breel Embolo n’a pas inscrit son nom sur le tableau d’affichage. Grâce à sa formidable puissance, l’ancien joueur de Monaco a, tout de même, donné du fil à retordre aux défenseurs du Kosovo. S’il est épargné par les blessures d’ici le mois de juin, l’attaquant de Rennes risque bien de faire des ravages sur les pelouses nord-américaines. De quoi réjouir les fans helvétiques.

À noter que Fabian Rieder (69e), Andi Zeqiri (69e), Simon Sohm (75e), Isaac Schmidt (75e) et Christian Fassnacht (89e) entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus