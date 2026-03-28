Dernière ligne droite avant le Mondial outre-Atlantique, la Suisse jouait un match amical important pour se situer face à la concurrence et effectuer les derniers ajustements. Face à la Mannschaft d’un Florian Wirtz d'exception, les Helvètes ont finalement concédé une défaite logique (4-3), marquant ainsi leur première déconvenue depuis un an et demi. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

L'équipe de Suisse pose avant sa rencontre face à la Mannschaft. Keystone

Rédaction blue Sport Arthur Rappaz

Note de la rédaction 3 Gardien de but Gregor Kobel

Gardien titulaire indiscutable de la Nati, Kobel a été chercher quatre buts dans ses propres filets face à la Mannschaft. Dans de telles conditions, difficile d'hisser sa note dans la moyenne : bien sûr, le portier du Borussia Dortmund ne porte pas l'ensemble de la responsabilité de ces réalisations, mais il a notamment encaissé un but de Jonathan Tah d'une tête qui semblait tout à fait dans ses cordes. Pour tempérer un peu l'addition, Kobel a sorti des parades décisives et n'est franchement pas à pointer du doigt sur les bijoux de Florian Wirtz, notamment sur le 3-2, un but venu d'ailleurs.

Note de la rédaction 4 Latéral droit Silvan Widmer (remplacé à la mi-temps)

Courageux et débordant d'énergie, comme à son habitude, l'arrière droit de Mayence s'est projeté comme il sait si bien le faire pour déposer un sublime centre millimétré sur la tête de Breel Embolo, pour le 2-1. Mais de l'autre côté du terrain, l'Argovien de 33 ans a, comme le reste de ses coéquipiers, parfois paru dans l'urgence (10 corners à 0 pour l'Allemagne). Dépassé dans le duel aérien face à Tah lors de l'égalisation allemande, Widmer a rendu une copie satisfaisante, sans plus.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Nico Elvedi (remplacé à la 78e)

Après une longue pause de l'équipe nationale, une des questions était de savoir si Nico Elvedi allait confirmer son regain de forme. Et la réponse est plutôt positive. Laissé plus longtemps que ses comparses titulaires sur le terrain, Elvedi a affronté les vagues allemandes sans relâche. Pas toujours assuré dans la relance, il l'a compensé par sa palanquée d'interventions décisives devant la cage. Rarement dépassé dans les duels, le défenseur de Mönchengladbach a joué les pompiers en seconde période, lorsque l'équipe complètement remaniée de Yakin prenait l'eau. Sans lui, l'addition aurait pu être plus salée ; paradoxalement, une bonne nouvelle pour la Nati.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Manuel Akanji (remplacé à la 63e)

Dominant le championnat italien aux côtés de Yann Sommer à l'Inter Milan, Manuel Akanji a livré une prestation franchement moyenne. Aux fraises lors de l'égalisation allemande 2-2 de Gnabry, le Zurichois n'a pas rassuré, ni par sa capacité balle au pied à ressortir le ballon et à verticaliser le jeu, ni par ses actions défensives. Le patron de la charnière a tout de même pesé par son jeu aérien sur certaines séquences, pas loin d'être insuffisant par rapport aux exigences et aux attentes concernant le Suisse.

Note de la rédaction 4 Latéral gauche Ricardo Rodríguez (remplacé à la mi-temps)

L'ancien de Wolfsburg en a traversé des vertes et des pas mûres face à de grandes nations du football mondial. Mais cette prestation ne fut pas celle à ranger tout en haut de son placard. Peu esthétique techniquement, l'arrière gauche au Real Betis a peiné à se projeter offensivement et a semblé plus dans la réaction que dans l'action défensivement. Pas un grand cru pour Rodriguez.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler (remplacé à la 78e)

Revenu sous le maillot national après une blessure, Remo Freuler avait promis de « rendre la tâche très, très difficile à l'Allemagne » et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu de Bologne y a mis le cœur : 3 interceptions, 7 récupérations, 2 duels au sol gagnés. Freuler a fait du Freuler : œuvrer abruptement dans l'ombre dans des statistiques moins éclatantes. Mais le natif de Glaris, limité dans la construction du jeu, a souffert des changements de Murat Yakin en seconde période. Sans milieu complémentaire qui organise le jeu, la Suisse s'est faite manger en seconde période, et cela même si Freuler courait derrière le ballon.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Granit Xhaka (remplacé à la mi-temps)

Rien de nouveau sous le soleil : Xhaka est bien le cœur et les poumons du jeu helvétique. Bien que l'équipe ait été frileuse en début de rencontre, le joueur de Sunderland a temporisé, est venu chercher le ballon très bas à la relance, sur la ligne de ses défenseurs centraux. Avec 5 passes en profondeur réussies sur 6 tentées, le maître à jouer de la Nati a été le seul à casser les lignes régulièrement et efficacement, et ce n'est pas anodin si l'ensemble du milieu suisse a pris l'eau dès sa sortie à la mi-temps. Sans lui, la Suisse n'est plus la même menace footballistique, ni le même prétendant au plus haut niveau ; c'est dire l'importance de l'ancien de Leverkusen.

Note de la rédaction 5 Milieu de terrain Fabian Rieder (remplacé à la 63e)

De tous les titulaires alignés, Rieder est peut-être celui dont le siège est le plus instable avant la compétition reine. L'occasion était donc belle pour le milieu offensif d'Augsburg de faire ses preuves. Bien qu'il ait souffert de la comparaison poste pour poste avec la pépite allemande Florian Wirtz, le Bernois a joué crânement sa chance. Des deux côtés du Parc Saint-Jacques, Rieder a livré de gros efforts, a été précis, mais fut globalement mal payé, comme lors de sa magnifique frappe qui s'écrasa sur la barre transversale d'Oliver Baumann. Sur une bonne lancée, Rieder semble tout de même un indispensable de la rotation de Yakin.

Note de la rédaction 3 Attaquant Ruben Vargas (remplacé à la mi-temps)

Tantôt soufflant la braise, tantôt soufflant la glace, Ruben Vargas ne brille pas par sa régularité sous le maillot rouge et blanc. Brièvement virevoltant en début de rencontre, Vargas s'est progressivement éteint au fil des minutes. Pinacle de cette fin de période en eaux de boudin, l'ailier gauche de Séville s'est emmêlé les pinceaux dans une action qui aurait dû mener à 3-1 pour les siens. Compte tenu des circonstances de sa saison, en proie aux blessures, il est difficile de lui jeter la pierre.

Note de la rédaction 5 Attaquant Dan Ndoye (remplacé à la 78e)

Leader du jeu offensif depuis les dernières trêves internationales, Dan Ndoye vit pourtant, à Nottingham, une période délicate, sans titularisation, ni but, ni passe décisive depuis le début de l'année. Cependant, le Vaudois a balayé tous les doutes d'un revers de main en exécutant chirurgicalement, sur le côté gauche, le 1-0. Véritable électron libre en première période, Ndoye a donné quelques sueurs froides aux défenseurs allemands avant de s'émousser au retour du vestiaire, victime des déséquilibres créés par les tests de Murat Yakin (10 changements au total !).

Note de la rédaction 5 Attaquant Breel Embolo (remplacé à la 63e)

Auteur de six réalisations lors des huit dernières rencontres, Breel Embolo est entré dans un rythme de croisière qui lui manquait cruellement ces dernières années. Le «joker» du Stade Rennais, placé en pivot dans le système de relance suisse, s'est fait bousculer par les défenseurs allemands. Cependant, le Bâlois n'a eu besoin que d'une seule occasion pour marquer d'une tête de pur renard des surfaces pour le 2-1. La Suisse a enfin un attaquant de pointe qui marque régulièrement, souvent même contre le cours du match, et lorsque le reste de son jeu pêche : un véritable atout.

Les quatre remplaçants dès la mi-temps

Note de la rédaction 2 Défenseur central Miro Muheim

Remplaçant de Rodriguez à la mi-temps, le joueur installé à Hambourg sur le côté gauche n'a pas convaincu. Imprécis à la passe (65 % de réussite), maladroit avec le ballon (9 pertes de balle) et peu solide défensivement, le Zurichois n'a pas non plus pesé dans sa capacité de projection offensive. Ricardo Rodriguez n'a pas de souci à se faire, mais peut-être que les supporters en ont davantage.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Denis Zakaria

Loué chaque semaine pour ses performances dans le championnat français, le Genevois a cependant plus de difficultés à s'imposer au sein de l'équipe suisse. Placé en tant que latéral droit, le capitaine monégasque n'a pas pu déployer son jeu, étant coincé sur son côté. De nature axiale, Zakaria n'a pas non plus pu endosser le rôle de verticalisation de Xhaka. Notons, de manière générale, qu'il est difficile de juger des joueurs qui ont semblé davantage être des pièces rapportées, sans automatisme, que de s'inscrire dans un système bien huilé.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Ardon Jashari

Bien qu'il souffre de la comparaison avec son capitaine, Jashari a proposé quelques séquences intéressantes. Aérien balle au pied, le joueur de l'AC Milan s'est montré régulier à la passe, mais n'a pas su trouver les clés pour faire respirer le milieu de terrain des rouges et blancs. Une entrée qui en appelle sûrement d'autres pour Jashari.

Note de la rédaction 3 Attaquant Johan Manzambi

À part une superbe percée en début de seconde mi-temps, où l'on a vu à l'œuvre toutes les qualités athlétiques et techniques du joueur, la pépite genevoise a payé le manque de construction du jeu helvétique en seconde période. Auteur d'un vilain coup de coude sur Joshua Kimmich dans la surface allemande, Manzambi a fait son jeune âge dans une équipe déséquilibrée par les changements, qui a cherché à prouver individuellement plutôt qu'à afficher une fluidité collective.

À noter que Joël Monteiro (63e), Alvyn Sanches (63e), Aurèle Amenda (63e), Michel Aebischer (78e) Eray Cömert (78e) et Vincent Sierro (79e) entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus