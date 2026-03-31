La Norvège et la Suisse se sont quittées dos à dos (0-0) mardi à Oslo dans une rencontre qui n’a pas atteint des sommets et durant laquelle les deux sélections ont fait de nombreux tests (pas moins de... dix changements dans les camps). Si Murat Yakin a sans doute tiré de riches enseignements en vue de la Coupe du monde, le spectacle proposé sur le terrain a lui cruellement manqué. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Les joueurs suisses avant le match opposant la Norvège à la Suisse au stade Ullevaal d'Oslo. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque Arthur Rappaz

Note de la rédaction 5 Gardien de but Yvon Mvogo

Yvon Mvogo a parfaitement fait honneur aux minutes de jeu que lui a accordées Murat Yakin. Le Fribourgeois, qui n’avait plus défendu le but helvétique depuis un an, a livré une belle prestation pour conserver sa cage inviolée. Même s’il n’a pas vraiment été inquiété par les Norvégiens (un seul tir cadré), le portier de Lorient a rassuré toute son équipe grâce à ses interventions aériennes autoritaires, sa juste lecture du jeu et ses bonnes relances.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Nico Elvedi (remplacé à la mi-temps)

Le doute n’est plus vraiment de mise : Nico Elvedi est bel et bien de retour au premier plan avec la Nati. Déjà excellent face à l’Allemagne vendredi dernier, l’arrière du Borussia Mönchengladbach a cette fois-ci écoeuré les Erling Halland (25e) ou autres Alexander Sørloth (27e), dont l’équipe s’était pourtant fait l’auteur de... 37 buts lors des qualifications à la Coupe du monde. De très bon augure pour les mois à venir.

Note de la rédaction 4 Défenseur central Manuel Akanji (remplacé à la mi-temps)

Capitaine du jour en l’absence de Granit Xhaka, Manuel Akanji a soufflé le chaud et le froid pendant 45 minutes. D’un côté, il s’est, par exemple, fait l’auteur d’une passe complètement manquée en début de rencontre (8e) qui aurait pu coûter cher. Et de l’autre, le patron de l’arrière-garde suisse est toujours habité par un calme olympien à la relance ou sous pression adverse.

Note de la rédaction 5 Défenseur central Denis Zakaria (remplacé à la mi-temps)

Un an après sa dernière titularisation, Denis Zakaria a retrouvé le onze de départ sous le maillot suisse. Et après avoir été testé en tant que latéral droit face à l’Allemagne vendredi dernier, le Genevois a également retrouvé à Oslo un rôle qu’il connaît mieux en club. Et cela s’est fait ressentir. Placé à droite d’une défense à trois aux côtés d’Akanji et Elvedi, le capitaine de l’AS Monaco a signé une prestation très convaincante. Appliqué en début de match, il a pris confiance et est monté en puissance, amenant même à plusieurs reprises le danger dans la zone adverse juste avant l’heure du thé. Après des mois de casse-tête, Zakaria a-t-il enfin offert à son sélectionneur la solution tant espérée ?

Note de la rédaction 3 Piston gauche Fabian Rieder (remplacé à la 73e)

Fabian Rieder, placé comme piston dans le couloir gauche, n’a pas modéré son activité. Il a ainsi montré des belles choses tant offensives que défensives. Mais à l’instar d’un Ruben Vargas, le polyvalent joueur d’Augsbourg a manqué d’idée et de qualité dans le dernier geste.

Note de la rédaction 3 Milieu de terrain Ardon Jashari (remplacé à la mi-temps)

Appelé à remplacer l’indéboulonnable et indispensable Granit Xhaka, ménagé mardi soir, Ardon Jashari n’est pas parvenu à amener sa patte pour faire sauter le verrou nordique. S’il n’a cessé de tenter de créer avec sa qualité de passes, celui qui sera attendu pour reprendre le flambeau au coeur du jeu rouge et blanc n’a pas éclaboussé la rencontre (ou plutôt la première mi-temps) de son talent.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Remo Freuler (remplacé à la mi-temps)

Brillantissime face à la Mannschaft, Remo Freuler a une fois de plus livrer la marchandise face à la Norvège. S’il s’est toutefois montré beaucoup plus discret en phase offensive, le joueur du Bologne FC a prouvé encore que son apport défensif, grâce à ses nombreuses interventions, est devenu indispensable pour l’équipe de Suisse.

Note de la rédaction 4 Piston droit Michel Aebischer (remplacé à la 66e)

Qu’importe ce que lui demande Murat Yakin, Michel Aebischer déçoit rarement. De retour au poste de piston droit dans le système en 3-4-3 dans lequel il avait tant brillé à l’Euro 2024, le Fribourgeois de Pise a fait son job sans faire de bruit. Moins offensif que son homologue du couloir gauche Fabian Rieder, il a néanmoins répondu présent défensivement. Son association avec Denis Zakaria sur la droite a également été intéressante.

Note de la rédaction 3 Attaquant gauche Ruben Vargas (remplacé à la mi-temps)

Comme à son habitude, Ruben Vargas n’a pas ménagé ses efforts. Homme du trio de tête le plus remuant, l’essentiel des offensifs suisses est passée par son côté en début de match. Mais, comme bien souvent, l’ailier lucernois de Séville a montré un déchet technique trop important. Cela aurait pu être compensé si son bon corner (41e) et son tir (45e) juste avant la mi-temps avaient fait mouche. À corriger s’il ne veut pas voir sa place de titulaire vaciller à quelques semaines de la Coupe du monde.

Note de la rédaction 2 Attaquant droit Dan Ndoye (remplacé à la mi-temps)

Auteur de l’ouverture du score quatre jours plus tôt à Bâle, Dan Ndoye n’est pas apparu sous son meilleur jour sous le soleil d’Oslo. À l’image de ses deux compères d’attaque, le Vaudois est resté assez discret pendant les 45 minutes qu’il a disputées. Il a notamment manqué sa reprise sur un centre de Denis Zakaria juste avant la pause qui avait clairement le poids du 1-0. Au vue de ses qualités, il est légitime d’en attendre davantage d’un joueur de sa trempe.

Note de la rédaction 2 Attaquant de pointe Breel Embolo (remplacé à la 66e)

Ce match amical, qui n’a pas atteint les sommets, ne restera également pas dans les annales de la carrière de Breel Embolo. Le buteur de Rennes, qui a été l’un des quatre «survivants» de la revue d’effectif effectuée par Murat Yakin à la mi-temps, n’est pas parvenu à peser sur la défense scandinave. Mais sa contre-performance du jour n’efface en rien les huit buts qu’il a inscrit en onze matches au cours de la dernière année.

Les sept joueurs entrés à la mi-temps

Note de la rédaction 3 Défenseur central Eray Cömert

Eray Cömert, qui n’avait plus été appelé en sélection depuis mars 2025, a livré une prestation anecdotique dans une rencontre qui le fut tout autant dans la capitale norvégienne. Celle-ci ne va en tout cas pas changer, en positif ou en négatif, son rang au sein de la hiérarchie de la défense de la Nati.

Note de la rédaction 2 Défenseur central Aurèle Amenda

Placé au coeur d’une défense à trois inédite en seconde période, Aurèle Amenda n’a pas été gage de toute sécurité. En témoigne sa perte de balle à la 56e minute devant Erling Haaland qui aurait pu coûter un but sans l’intervention d’Yvon Mvogo.

Note de la rédaction 3 Défenseur central Luca Jaquez

Luca Jaquez a été le défenseur qui s’est débrouillé le mieux lors de cette deuxième mi-temps expérimentale. Solide sans être transcendant, l’arrière de Stuttgart pourrait bien être l’une des surprises de la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde.

Note de la rédaction 4 Milieu de terrain Vincent Sierro

Vincent Sierro a démontré qu’il pouvait être une alternative fiable au centre du terrain. Le Valaisan du club saoudien d’Al-Shabab a fait preuve d’une solide rigueur défensive, le tout en se portant sans hésitation aux avant-postes.

Note de la rédaction 3 Milieu de terrain Djibril Sow

Partenaire de Sierro en milieu de terrain après le thé, Djibril Sow a traversé cette fin de match sans faire grand bruit. Dans une deuxième période décousue avec... dix changements dans les deux camps, le Zurichois de Séville a fait son travail, sans plus.

Note de la rédaction 3 Attaquant gauche Johan Manzambi

Le nouveau joyau de la Nati n’a pas manqué d’envie sur la pelouse de l'Ullevaal Stadion. Avec sa fougue, Johan Manzambi s’est en effet rapidement projeté vers l’avant. Mais du haut de ses 20 ans, la pépite de Freiburg a parfois oublié ses coéquipiers dans les dernières mètres. Dommage car ses occasions auraient clairement pu (voir dû) offrir la victoire à la Suisse.

Note de la rédaction 3 Attaquant droit Alvyn Sanches

Au fur et à mesure que les minutes défilaient, on a senti un Alvyn Sanches de plus en plus à l’aise. Le jeune Vaudois a fait parler sa jouerie et sa qualité technique et n’est également pas passé loin de débloquer la situation. Mais ce dernier devra encore s’endurcir s’il entend faire le point sur la scène internationale.

À noter que Joël Monteiro (66e), Silvan Widmer (66e) et Miro Muheim (73e), entrés en cours de deuxième période, n’ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté Montre plus