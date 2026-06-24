Entrée dans le Mondial sur la pointe des pieds, la Nati voulait frapper un grand coup à Vancouver, dans l'antre de l'un des organisateurs. Frustrante mais victorieuse, la Suisse a dominé le Canada (2-1) pour s'emparer de la tête du groupe. Mission accomplie, donc, pour les hommes de Murat Yakin. Découvrez les notes des joueurs de la Nati.

Position Gardien de but Gregor Kobel Note de la rédaction 5 Bien qu'il ait été privé de blanchissage à deux reprises dans le temps additionnel, le dernier rempart helvétique avait, paradoxalement, connu un démarrage de CdM 2026 paisible. Tout le contraire d'aujourd'hui : le gardien zurichois a sorti le bleu de chauffe et réalisé une panoplie d'arrêts importants pour la Nati. L'un des gardiens les mieux cotés du continent européen a enfin livré un match référence sous le maillot national, bien qu'il n'ait pu le fêter par un «clean sheet», la faute à un but canadien minutieusement joué.

Position Latéral droit Luca Jaquez Note de la rédaction 3 Que dire de Luca Jaquez ? Nouvelle expérimentation à ajouter au laboratoire du chimiste fou Murat Yakin, le central de formation a été lancé dans l'arène en « latéral droit improvisé », à la place de Widmer. Le néophyte de la Nati a souffert toute la première mi-temps de son inexpérience : naïf dans ses interventions défensives, brouillon dans le dernier tiers adverse. Le défenseur de Stuttgart avait tout d'un naufrage « yakinien ». Mais la seconde période vient nuancer le bilan : le Lucernois s'est tout simplement retrouvé à l'origine des deux actions de but de l'équipe. De quoi crier au coup de génie du sélectionneur ? Il en faut plus pour être convaincu, autant par Jaquez que par le pari de Yakin.

Position Défenseur central Nico Elvedi Note de la rédaction 5 Complément naturel d'Akanji, Elvedi surfe toujours sur sa vague sous les couleurs suisses. Pompier en plein service (13 dégagements !), Elvedi a fait preuve d'un réel sens du sacrifice défensif, notamment à la 68e, sur un sauvetage qui a le poids d'un but. Le taulier de la Nati n'a toutefois réussi aucune passe longue, mais personne ne lui reprochera de ne pas être ce qu'il n'a jamais été.

Position Défenseur central Manuel Akanji Note de la rédaction 4 Si la pièce maîtresse de la défense rouge et blanche a parfois semblé fébrile lors de ses dernières sorties sous le maillot national, Akanji a tenu la baraque quand il le fallait face aux assauts canadiens. Solide dans les duels, le natif de Neftenbach n'a pas eu grand-chose à se reprocher sur le plan défensif. Seul bémol, et de taille : le ténor de l'Inter Milan n'a pas tenu son rôle habituel dans la verticalisation du jeu, et tout l'édifice helvétique s'en est ressenti. Car une Suisse joueuse passe par un grand Akanji balle au pied. Espérons que ce ne soit que partie remise.

Position Latéral gauche Ricardo Rodríguez Note de la rédaction 5 Le doyen de l'arrière-garde suisse, auteur d'un début de compétition poussif, avait gardé ses meilleures jambes contre le pays du sirop d'érable. Le quadruple Mondialiste, flirtant souvent avec le carton jaune, a plané sur la rencontre des deux côtés du terrain, dans son registre unique. Duels remportés, ballons grattés à l'expérience, passes dans le dernier tiers : Rodriguez a fait oublier le temps d'un match que le réservoir de latéraux helvétiques est le talon d'Achille de l'équipe.

Position Milieu de terrain Remo Freuler Note de la rédaction 4 L'éternel lieutenant de Xhaka, le Glaronnais au poumon extensif, a livré un match à la limite de ses standards, sans plus. Précieux à la récupération et dans le sale boulot, Freuler a abattu des courses jusqu'en fin de match, lorsque le Canada poussait pour égaliser. Mais l'homme qui dispute « sans doute sa dernière Coupe du monde » a aussi ses limites : brouillon à la création, Freuler est l'une des principales raisons pour lesquelles le milieu suisse a peiné à construire proprement. Docteur Freuler et Mister Remo, en somme.

Position Milieu de terrain Granit Xhaka Note de la rédaction 4 Beaucoup moins omnipotent et précis que face à la Bosnie (58 passes, contre 103), le métronome de Sunderland a eu des difficultés à imprimer son tempo à la rencontre. Coupé du ballon par les Canadiens, le recordman de sélections de la Nati a même disparu, fait inhabituel, pendant de longues séquences. Il s'est toutefois rattrapé défensivement : auteur de sept récupérations et vainqueur de plusieurs duels, le capitaine helvétique a mouillé le maillot, jusqu'à écoper d'un carton jaune plus que discutable. Une note juste dans la moyenne, pas plus, pour un Xhaka qu'on souhaite plus marquant.

Position Milieu de terrain Djibril Sow Note de la rédaction 3 Djibril Sow était la deuxième surprise concoctée par le chef Yakin. L'ancien Francfortois avait une occasion en or de montrer sa valeur, après la prestation désastreuse de Michel Aebischer et avec une place vraiment à pourvoir à ce poste. Mais… lui non plus n'a pas convaincu ! Peu en vue, le milieu du FC Séville ne s'est illustré ni par sa proactivité dans la création (27 ballons touchés), ni par sa charge défensive (1 seul duel remporté). Si l'entrejeu helvétique a contenu le Canada durant trois quarts du match, ce n'est pas de son fait. Casse-tête persistant à ce poste pour Murat Yakin.

Position Attaquant Ruben Vargas Note de la rédaction 4 Comment noter Ruben Vargas ? Rappelons qu'il fut, lui aussi, le héros sorti du banc face à la Bosnie, raison pour laquelle Yakin a misé sur l'ailier lucernois face aux joueurs à la feuille d'érable. Mais que ce fut laborieux pour le Sévillan, maladroit à la passe, imprécis dans ses interventions et auteur d'une première mi-temps très critiquable. Revenu des vestiaires métamorphosé, Vargas a offert à la Nati un but plein de sang-froid. Un but qui lui offre, à lui seul, la note moyenne. Sa performance globale laisse ouverte la question de le cantonner, ou non, à un rôle de supersub, comme face à la Bosnie.

Position Attaquant Johan Manzambi Note de la rédaction 5 Magique lors de son entrée face à la Bosnie, Johan Manzambi a logiquement été récompensé par une titularisation. La nouvelle coqueluche helvétique avait donc l'occasion d'évoluer dans la cour des grands à seulement 20 ans, et n'a pas déçu ! Véritable phénomène, Manzambi fut le détonateur de la Nati : passeur décisif sur le 1-0 puis buteur du 2-0, confirmant son statut de joueur au calibre international, suivi par tous les grands clubs européens. Du pain bénit pour une Suisse qui pèche bien davantage sur le plan collectif sur ce début de Mondial.

Position Attaquant Breel Embolo Note de la rédaction 4 Inamovible dans le onze remanié de Yakin, l'avant-centre bâlois a, comme à son habitude, pesé de tout son poids sur la défense adverse. Véritable point de fixation, Embolo a brillé dans son rôle de pivot-créateur, à l'image de sa passe décisive pour Manzambi, mais a une fois encore péché dans celui de tueur. Si la Nati veut réussir « le meilleur tournoi de son histoire » en Amérique du Nord, le buteur du Stade Rennais devra hausser le curseur d'un cran, comme le reste de l'équipe, d'ailleurs.

À noter que Silvan Widmer (74e), Michel Aebischer (74e), Dan Ndoye (80e), Cedric Itten (85e) et Christian Fassnacht (85e), entrés en cours de match, n'ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté

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