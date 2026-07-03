La Nati a souffert durant les dix premières minutes, incapable de conserver le ballon, jusqu'à ce que Johan Manzambi fasse voler en éclats la défense algérienne. À partir de là, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont pris le contrôle de la rencontre. Découvrez les notes des joueurs de la Nati après leur victoire contre l’Algérie (2-0) et leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe Monde.

L’équipe de Suisse a maîtrisé son sujet face à l’Algérie en 16es de finale du Mondial.

Suisse - Algérie Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Position Gardien de but Gregor Kobel Note de la rédaction 4,5 Ce n'est pas que les Algériens soient incapables de se procurer des occasions, mais ils manquent de tranchant dans le dernier geste. Kobel répond présent sur les tentatives cadrées. Le gardien suisse s'est montré sûr, sans pour autant avoir eu à sortir un arrêt de grande classe.

Position Latéral droit Denis Zakaria Note de la rédaction 5,5 De retour dans le onze après avoir été ménagé pendant deux matches, il retrouve son poste de latéral droit. Les débuts sont hésitants, notamment lorsqu'Aït-Nouri lui glisse le ballon entre les jambes. Mais il monte rapidement en puissance : plus audacieux dans ses montées, il multiplie les percées et signe une récupération de balle décisive dans la surface adverse (46e), à l'origine du 2-0. Quelques instants plus tard, il sauve les siens avec une intervention déterminante face à Mahrez. Infatigable sur son couloir, il ne cesse d'enchaîner les allers-retours. Le meilleur Suisse.

Position Défenseur central Manuel Akanji Note de la rédaction 5 Il peut s'estimer heureux que son bref accrochage sur Zerrouki dans la surface échappe à la vigilance de l'arbitre (8e). Hormis cet épisode, le patron de la défense dégage une impression de maîtrise totale. Calme, sûr de lui, il maîtrise son sujet du début à la fin.

Position Défenseur central Nico Elvedi Note de la rédaction 5 Impérial en défense, il allie puissance, sang-froid et intelligence de jeu. Le défenseur de Mönchengladbach reste imperturbable, même face aux dribbleurs algériens les plus inspirés.

Position Latéral gauche Ricardo Rodriguez Note de la rédaction 5 Une prestation aussi intelligente qu'efficace. Son sens du placement fait merveille et lui permet d'avoir toujours un coup d'avance. Et lorsque les Algériens réussissent à se frayer un chemin dans le bloc défensif suisse, ces derniers manquent de tranchant à la conclusion.

Position Milieu de terrain Remo Freuler Note de la rédaction 5 Sa mission dans l'entrejeu ? Colmater les brèches et assurer la distribution du jeu. Xhaka étant bien muselé par les Algériens, il endosse par moments le rôle de chef d'orchestre. Une prestation de haut niveau.

Position Milieu de terrain Granit Xhaka Note de la rédaction 5 Sous la surveillance rapprochée de Ramiz Zerrouki, il n'a pratiquement jamais une seconde de répit : dès qu'il touche ou s'approche du ballon, la pression est immédiate. Plus influent en seconde période, il retrouve progressivement son emprise sur le jeu. Il paie ensuite les efforts consentis en étant fauché par Boudaoui (73e).

Position Ailier Dan Ndoye Note de la rédaction 5 Peu en vue durant la première période, il surgit au retour des vestiaires au bon endroit, au bon moment, avant de conclure avec un sang-froid remarquable pour inscrire le 2-0.

Position Ailier Ruben Vargas Note de la rédaction 4,5 Quelle percée après une bonne demi-heure de jeu ! Il élimine trois Algériens sur son passage avant de s'extirper avec brio de leur pressing. Dommage que son centre ne trouve personne. Après un début de match compliqué, il gagne en assurance et se montre de plus en plus entreprenant.

Position Milieu offensif Johan Manzambi Note de la rédaction 5 La Suisse subit d'abord la pression algérienne, puis Manzambi illumine la rencontre à la 10e minute. Un petit mouvement de hanche par-ci, une feinte par-là, il slalome entre les défenseurs avant de servir parfaitement Embolo, qui ouvre le score (1-0). Difficile de faire mieux. Le jeune talent gemevois signe une nouvelle prestation de très haut niveau.

Position Attaquant Breel Embolo Note de la rédaction 4,5 Un vrai but d'avant-centre. À la 10e minute, il surgit au bon endroit et reprend du tibia le service de Manzambi pour inscrire le 1-0. Pour le reste, son match est entaché par deux ou trois contrôles de balle imprécis.

À noter que Noah Okafor (70e), Fabian Rieder (70e), Zeki Amdouni (83e), Silvan Widmer (87e) et Michel Aebischer (87e), entrés en cours de match, n'ont pas été évalués.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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