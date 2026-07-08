Que ce fut stressant, mais que ce fut beau. Au terme d’un match irrespirable, les hommes de Murat Yakin ont écrit l’histoire du football suisse mardi à Vancouver. Découvrez les notes des joueurs de la Nati après leur victoire contre la Colombie (0-0, 4-3 tab), synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Position Gardien de but Gregor Kobel Note de la rédaction 5 Sort une superbe frappe enroulée de Puerta dans la lucarne à la 21e minute. Une parade de classe avec l’effet spectaculaire en plus. Chanceux sur la tête qui s’écrase sur la transversale à la 99e minute. Réalise ensuite un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but.

Position Milieu de terrain Denis Zakaria Note de la rédaction 5 Comme s’il n’avait toujours fait que défendre sur le côté droit. Concentré dès la première minute, avec un duel remporté d’entrée qui donne le ton. Carton jaune à la 59e minute.

Position Défense Manuel Akanji Note de la rédaction 5 Impeccable jusqu’à la 39e minute, lorsqu’il perd le ballon de manière trop nonchalante. Il retrouve ensuite son niveau et se montre quasiment irréprochable. Envoie son penalty largement au-dessus, mais Kobel le sauve en stoppant la tentative suivante.

Position Défense Nico Elvedi Note de la rédaction 6 Concentré dès la première minute : qu’il s’agisse de ballons aériens ou au sol, il remporte tous ses duels. Non seulement le meilleur Suisse sur le terrain, mais aussi le meilleur « homme de ménage » du monde : il nettoie tout sur son passage et efface chaque menace.

Position Défense Ricardo Rodriguez Note de la rédaction 5 Très offensif dès le début, il se montre rapidement aux avant-postes. Dommage qu’il interrompe plusieurs fois ses courses pour rejouer vers l’arrière. Défensivement, il reste fidèle à ses standards, avec beaucoup de maîtrise. Sort à la 70e minute.

Position Milieu de terrain Fabian Rieder Note de la rédaction 4.5 Titularisé sur le côté droit, il se montre discret. Manque une occasion après une demi-heure, après s’être frayé un chemin (avec un peu de réussite) à travers la défense colombienne. Repositionné dans l’axe après la pause à la place de Jashari, il est davantage à son avantage. Coup franc dans le petit filet extérieur à la 53e minute.

Position Milieu de terrain Remo Freuler Note de la rédaction 5 Quel volume de course ! Il anticipe souvent avec justesse et répond présent face à des Colombiens très combatifs.

Position Milieu de terrain Granit Xhaka Note de la rédaction 4.5 Le chef d’orchestre et le combattant. Mais pas toujours inspiré dans ses choix. Quelques pertes de balle inhabituelles. A une belle occasion à la 114e minute, mais tente un lob qui passe au-dessus. Commet ensuite une erreur derrière, avec de la chance puisque le Colombien ne profite pas de l’offrande. On mesure le poids qu'il porte sur ses épaules au coup de sifflet final : il fond en larmes après la victoire.

Position Milieu de terrain Ardon Jashari Note de la rédaction 3 Après seulement deux minutes disputées contre le Qatar, il est titularisé pour remplacer Manzambi, blessé. Il a besoin de temps pour entrer dans son match et arrive souvent avec un temps de retard. Il se montre un peu plus à son avantage à partir de la 30e minute, avec deux belles passes dans la profondeur. Sort à la pause.

Position Milieu de terrain Dan Ndoye Note de la rédaction 4.5 Il a de la vitesse, mais son vis-à-vis Munoz aussi. Trouve une position de frappe à la 32e minute, mais son angle est trop fermé et Vargas repousse sans difficulté. Monte en puissance au fil du match avant de céder sa place à la 92e minute.

Position Attaque Breel Embolo Note de la rédaction 3.5 Face à Lucumi et Sanchez, Embolo a vécu un calvaire. Les deux défenseurs colombiens, rapides, robustes et puissants, lui ont livré un duel de tous les instants. Malgré tout, terminer le match sans la moindre véritable occasion reste insuffisant.

Position Milieu de terrain Djibril Sow Note de la rédaction 4 Entré à la pause pour Jashari, il évolue sur le flanc droit. Appliqué, mais trop discret pour faire la différence.

Position Défense Miro Muheim Note de la rédaction 4 Entré à la 71e minute pour Rodriguez, il offre plus de percussion, mais éprouve davantage de difficultés lorsqu'il faut défendre. Carton jaune à la 105e minute.

Position Défense Silvan Widmer Note de la rédaction 4.5 Remplace Zakaria à la 86e minute. Hérite de la mission de contenir la star colombienne Luis Diaz, qu'il remplit avec sérieux. Réalise une intervention salvatrice juste avant la fin de la première période des prolongations.

Position Attaque Cedric Itten Note de la rédaction 4.5 Remplace Embolo à la 86e minute. Comme son prédécesseur, il doit se frotter à une défense colombienne très solide, mais impose sa présence physique. Réussit son tir au but.

Position Milieu de terrain Ruben Vargas Note de la rédaction 5 Entre à la 92e minute à la place de Ndoye. Apporte du dynamisme sur le côté gauche et met immédiatement de la vitesse dans le jeu. Sert Xhaka à la 115e minute après une belle accélération. Transforme ensuite le penalty décisif lors de la séance de tirs au but.

00:29 OUIIIIIIIIII : Ruben Vargas envoie la Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde Au bout du suspense, Ruben Vargas a libéré toute une nation. D'un tir au but parfaitement maîtrisé face à la Colombie, l'ailier suisse a offert à la Nati une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Position Zeki Amdouni Entre à la 103e minute à la place de Rieder. Trop peu de temps passé sur le terrain pour être évalué.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Le barème des notes : 6 : match parfait

5 : bon match

4 : match satisfaisant

3 : match insuffisant / trop inconstant

2 : match mauvais

1 : match exécrable

/ : non noté

Vidéos sur le match

00:50 Toute la Suisse en liesse pour la qualification historique de la Nati La Suisse disputera les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 de football. Après la victoire aux tirs au but face à la Colombie, les fans helvétiques ont explosé de joie partout dans le pays.