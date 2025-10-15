Après le bloc de matches internationaux d'octobre, la plupart des participants au Mondial 2026 sont connus. La suite des qualifications suivra en novembre et le tirage au sort aura lieu en décembre.

L'Italie de Sandro Tonali est toujours sous pression. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Bien que la Coupe du monde de football se déroule pour la première fois avec 48 équipes, certaines grandes nations rencontrent des difficultés lors des qualifications, comme l'Italie. Vingt-huit équipes au total sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, dont les outsiders de Jordanie, d'Ouzbékistan et du Cap-Vert, qui seront présents pour la première fois.

L'Italie devra probablement passer par les barrages

Les qualifications se poursuivront dès le mois de novembre. L'Angleterre est la seule équipe européenne à avoir déjà validé son billet pour la Coupe du monde. La France, finaliste de la dernière édition, l'Espagne, championne d'Europe, le Portugal et la Norvège sont en bonne voie pour se qualifier directement, tout comme la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique et l'Allemagne. Dans le groupe C, un duel au sommet devrait départager le Danemark et l'Écosse, deux nations pour l'heure à égalité avec dix points, qui se rencontreront le 18 novembre à Glasgow. Dans le groupe I, l'Italie sera probablement devancée par les Norvégiens, jusqu'ici impeccables.

Alors qu'en Amérique du Sud, les candidats habituels sont déjà qualifiés, le suspense reste entier en Amérique du Nord et en Amérique centrale. En l'absence des trois pays hôtes qualifiés, quelques petites nations ont une chance d'obtenir un billet direct. Dans le groupe A, le Suriname est en tête après quatre journées, dans le groupe B, la Jamaïque (9 points) est actuellement devant Curaçao (8). Le Honduras (8), le Costa Rica (6) et Haïti (5) se battent pour la première place du groupe C , synonyme de qualification directe.

Tirage au sort le 5 décembre

Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington. Les douze groupes de A à L seront constitués à partir de quatre pots. Toutes les nations participantes ne seront pas encore connues, car les barrages pour les six dernières places seront encore joués au printemps. La situation des pays hôtes est déjà certaine: le Mexique jouera dans le groupe A, le Canada dans le groupe B et les Etats-Unis dans le groupe D, chacun dans son propre pays.

C'est en Europe que le plus grand nombre de places, 15 sur 16, sont encore à pourvoir. En Afrique, en Asie (9 chacun), en Amérique du Sud (6) et en Océanie (1), les billets directs sont attribués. Deux équipes de ces associations ainsi que d'Amérique du Nord/Caraïbes s'y ajouteront encore par le biais des barrages intercontinentaux. Ceux-ci se dérouleront, comme en Europe, en mars. La phase finale aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026.