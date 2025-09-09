L'attaquant de l'Inter Miami, Luis Suarez, déjà suspendu six matches vendredi pour avoir déclenché une bagarre et craché sur un adversaire après la finale de la Leagues Cup à Seattle fin août, a écopé lundi de trois matches supplémentaires décidés par la Ligue nord-américaine (MLS).

MLS have handed Luis Suárez an additional three-game ban for spitting on a Seattle Sounders coaching staff member in the Leagues Cup final.



He will miss Inter Miami's league games vs. Charlotte FC, Seattle Sounders and DC United. pic.twitter.com/9CK6HjDgrl — B/R Football (@brfootball) September 8, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Le vétéran uruguayen de 38 ans, qui évolue avec Lionel Messi, sera suspendu pour les matches de saison régulière de Miami samedi à Charlotte, puis à domicile contre Seattle le 16 septembre et DC United le 20 septembre.

La MLS a également retiré l'accréditation de Steven Lenhart, l'entraîneur adjoint des Seattle Sounders, qui s'est écharpé avec Luis Suarez, pour le reste de la saison et les séries éliminatoires. Il est désormais privé de présence sur le terrain ou à proximité, ainsi que dans les vestiaires.

Les Sounders ont également été condamnés à une amende d'un montant non divulgué pour détournement d'accréditation.

Dans une première décision spectaculaire vendredi, la commission de discipline du tournoi avait sanctionné l'ancienne star de l'Uruguay, passée par l'Ajax Amsterdam, Liverpool et le FC Barcelone, à la lourde peine de six matches de suspension pour avoir craché sur l'officiel des Sounders à la suite d'une bagarre générale après la victoire 3-0 de Seattle le 31 août au Lumen Field.

Toutefois, cette sanction ne s'appliquera que pour la prochaine édition de la Leagues Cup, tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MLS, avait-elle précisé.

«El Pistolero», dont le contrat expire à la fin de l'année, s'était excusé jeudi dernier pour son comportement, évoquant dans un message sur Instagram «un moment de grande tension et de frustration» et regrettant que «des choses qui n'auraient pas dû se produire se soient produites». «J'ai eu tort et je le regrette sincèrement», a-t-il ajouté.

Steven Lenhart, lui, avait été suspendu cinq matches. De leur côté, les Espagnols Sergio Busquets et Tomas Avilés, qui ont également pris part activement à la bagarre, n'ont reçu aucune sanction supplémentaire.

L'Inter Miami, qui n'a donné aucune indication quant à un éventuel appel, a vivement condamné ces incidents. «Ces actions ne reflètent pas les valeurs de notre sport et nous restons déterminés à maintenir les normes les plus élevées en matière de fair-play, tant sur le terrain qu'en dehors», a déclaré le club de Floride quelques jours après les incidents.