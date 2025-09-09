  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crachat sur un officiel Déjà suspendu 6 matches, Suarez voit sa sanction encore alourdie

Clara Francey

9.9.2025

L'attaquant de l'Inter Miami, Luis Suarez, déjà suspendu six matches vendredi pour avoir déclenché une bagarre et craché sur un adversaire après la finale de la Leagues Cup à Seattle fin août, a écopé lundi de trois matches supplémentaires décidés par la Ligue nord-américaine (MLS).

Agence France-Presse

09.09.2025, 09:38

Le vétéran uruguayen de 38 ans, qui évolue avec Lionel Messi, sera suspendu pour les matches de saison régulière de Miami samedi à Charlotte, puis à domicile contre Seattle le 16 septembre et DC United le 20 septembre.

Craquage en Leagues Cup. Luis Suarez suspendu six matches pour son crachat

Craquage en Leagues CupLuis Suarez suspendu six matches pour son crachat

La MLS a également retiré l'accréditation de Steven Lenhart, l'entraîneur adjoint des Seattle Sounders, qui s'est écharpé avec Luis Suarez, pour le reste de la saison et les séries éliminatoires. Il est désormais privé de présence sur le terrain ou à proximité, ainsi que dans les vestiaires.

Les Sounders ont également été condamnés à une amende d'un montant non divulgué pour détournement d'accréditation.

Dans une première décision spectaculaire vendredi, la commission de discipline du tournoi avait sanctionné l'ancienne star de l'Uruguay, passée par l'Ajax Amsterdam, Liverpool et le FC Barcelone, à la lourde peine de six matches de suspension pour avoir craché sur l'officiel des Sounders à la suite d'une bagarre générale après la victoire 3-0 de Seattle le 31 août au Lumen Field.

Toutefois, cette sanction ne s'appliquera que pour la prochaine édition de la Leagues Cup, tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MLS, avait-elle précisé.

«El Pistolero», dont le contrat expire à la fin de l'année, s'était excusé jeudi dernier pour son comportement, évoquant dans un message sur Instagram «un moment de grande tension et de frustration» et regrettant que «des choses qui n'auraient pas dû se produire se soient produites». «J'ai eu tort et je le regrette sincèrement», a-t-il ajouté.

Bagarre en Leagues Cup. Luis Suarez : «Cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue»

Bagarre en Leagues CupLuis Suarez : «Cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue»

Steven Lenhart, lui, avait été suspendu cinq matches. De leur côté, les Espagnols Sergio Busquets et Tomas Avilés, qui ont également pris part activement à la bagarre, n'ont reçu aucune sanction supplémentaire.

L'Inter Miami, qui n'a donné aucune indication quant à un éventuel appel, a vivement condamné ces incidents. «Ces actions ne reflètent pas les valeurs de notre sport et nous restons déterminés à maintenir les normes les plus élevées en matière de fair-play, tant sur le terrain qu'en dehors», a déclaré le club de Floride quelques jours après les incidents.

Les plus lus

«Il a été passé à tabac» - Expulsés par Trump, des Russes vivent l’enfer
Rencontre sensible : le patron de Rolex passe plusieurs heures avec Trump
L’homme qui a tenté d’assassiner Donald Trump passe aux aveux
«Si un homme a une petite dispute avec sa femme...» - Des propos de Trump choquent
Ils organisent des «pots de départ» pour célébrer la chute de Bayrou
Les grandes surprises à attendre des nouveaux iPhones 17