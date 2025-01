Le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des champions pour la troisième fois consécutive dimanche à Doha. Il a battu Monaco grâce à un but d'Ousmane Dembélé dans le temps additionnel.

Ousmane Dembélé a offert la victoire au PSG dans le temps additionnel. AP

Keystone-SDA, ats ATS

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une séance de tirs au but pour se départager, Dembélé, esseulé au second poteau, a repris face au but vide un centre de Fabian Ruiz et offert au PSG son 13e titre dans la compétition.

Les Parisiens ont longtemps séché sur un Philipp Köhn très en vue dans le but monégasque. Denis Zakaria a disputé l'intégralité de la rencontre pour le club de la Principauté, dont le troisième Helvète, Breel Embolo, est entré à la 72e.