Neuf joueurs du Paris SG, dont Ousmane Dembélé, figurent dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'or, révélée jeudi et dont le lauréat sera connu le 22 septembre.

Dembélé et huit autres joueurs du PSG à l'honneur dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Jamais un club n'avait eu autant de joueurs nommés que le PSG, auteur d'un quadruplé historique (Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France et Trophée des champions).

Dembélé, principal favori avec l'Espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal, est accompagné par ses coéquipiers Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma.

Outre Yamal, 18 ans, le club catalan a trois autres nommés : Robert Lewandowski, Pedri et Raphinha.

Kylian Mbappé, meilleur buteur européen, figure pour la huitième fois dans la liste pour ce trophée qu'il n'a jamais remporté.

Il y aura d'ailleurs un nouveau Ballon d'or car les précédents lauréats (Rodri en 2024, Lionel Messi en 2023 et Karim Benzema en 2022) ne sont pas dans la liste.